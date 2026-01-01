Muore a 17 anni in un torrente nel Torinese, trovato il corpo

Un ragazzo di 17 anni è morto nel torrente Chisone a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato la sera del primo giugno dai vigili del fuoco. L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone mentre si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici. Le ricerche erano iniziate immediatamente dal punto di ultimo avvistamento del ragazzo e il ritrovamento è avvenuto a 600 metri a valle del Ponte San Martino, sempre a Pinerolo. Hanno lavorato alla ricerca le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino, i sommozzatori elitrasportati dal Drago del reparto volo Piemonte, il nucleo cinofili dei vigili del fuoco regionale e il Soccorso alpino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'adolescente era in un gruppo di otto amici. Si bagnavano, giocavano, in una giornata calda. Il diciassettenne poi si allontanato dal gruppo, non è chiarissimo per quale ragione, pare perché volesse recuperare una scarpa finita nel torrente. Così è caduto nell'acqua e lì la corrente era forte e se l'è portato via. Gli altri ragazzi hanno dato subito l'allarme, ma il problema è che in quel punto il torrente è tumultuoso e l'amico è sparito dalla visuale. Le ricerche sono dunque terminate tardi e il corpo è stato trovato senza vita. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno partecipato attivamente alle ricerche con il presidio dei ponti e lungo le rive, mentre i vigili del fuoco hanno utilizzato droni ed elicottero. I sommozzatori poi, non riuscendo ad individuarlo dall'alto, si sono immersi nei punti in cui pensavano di poterlo trovare. I militari di pg si stanno occupando inoltre dell'informativa di reato.