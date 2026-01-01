Montaruli (FdI), per immigrazione modello Italia fa scuola in Europa

"L'accordo in Ue sul regolamento rimpatri ci dà ragione: il modello Albania dell'Italia fa scuola in Europa e zittisce l'opposizione di sinistra che ha boicottato questa innovativa e giusta misura. Il Modello Meloni diventa il pilastro della nuova politica migratoria dell'Unione". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli. "Con l'introduzione degli hub esterni sul modello Italia - aggiunge -, l'Europa volta finalmente pagina. Finisce l'era dell'accoglienza indiscriminata, delle lungaggini burocratiche, degli espedienti che ostacolavano le espulsioni e si disincentiva chiaramente all'approdo nei Paesi Ue. Chi ieri attaccava oggi deve arrendersi all'evidenza: la linea del governo Meloni e di Fratelli d'Italia era l'unica seria, lungimirante e applicabile. Un successo storico della concretezza contro l'ideologia che darà ulteriori risultati con l'entrata in vigore del nuovo regolamento".