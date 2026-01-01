2 Giugno, nell'Alessandrino "Camminata Bianca Silenziosa" sotto la pioggia

La pioggia non ha fermato la 'Camminata Bianca Silenziosa' di oggi per la ricorrenza del 2 Giugno, in Val Lemme, nell'Alessandrino, sull'Appennino al confine con la Liguria. Promossa dal Circolo di Legambiente di Ovada (Alessandria), con Associazione Memoria della Benedicta, Anpi dell'Ovadese, Unione Montana dal Tobbio al Colma, Aree Protette Appennino Piemontese, aveva il patrocinio del Comune di Bosio. La partenza è stata dal Sacrario della Benedicta - luogo dell'eccidio partigiano dell'aprile 1944 - verso le Cascine Cornagetta - sede del quarto distaccamento della terza Brigata Garibaldi Liguria - e Fuia, dove fu ucciso Filippo Castelli, 'Il Gigante', nato a Mazara del Vallo (Trapani). La prima parte della passeggiata è stata silenziosa, condotta anche dall'artista Setsuko con le caratteristiche strisce di lenzuola bianche distribuite ai partecipanti. Al ritorno guide gli accompagnatori Renzo Incaminato, Marco Oliveri e Marco Perasso. Ha partecipato l'Anpi di Mazara del Vallo per ricordare il contributo alla Resistenza dei partigiani siciliani. E, in particolare, del 'Gigante', morto a 20 anni il 7 aprile 1944. "Ricordare il 2 Giugno - sottolineano dall'Associazione Memoria della Benedicta - significa custodire la memoria di una scelta collettiva che ha segnato la nostra storia e celebrare i valori di partecipazione, libertà e uguaglianza su cui si fonda la Repubblica".