Incendio in deposito di autotrasporti nell'Alessandrino

Un vasto incendio ha interessato, nella prima mattinata di oggi 3 giugno, un capannone per deposito autotrasporti nella zona industriale di Pozzolo Formigaro (Alessandria). Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, il rogo sarebbe partito dall'accumulo di rifiuti di pneumatici e residui di sostanze oleose presenti nella struttura. L'allarme è scattato tempestivamente e sul posto, dalle 7.30, sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure. La pattuglia ha provveduto a mettere in sicurezza l'area circostante. Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco di Novi e tre del comando di Alessandria con autobotte, autoscala e furgone con schiumogeni. Personale tecnico impegnato nelle operazioni per evitare la propagazione delle fiamme agli automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Come è stato spiegato dalla sala operativa provinciale, criticità maggiore per alcune bombole di acetilene presenti sui bancali, surriscaldate dal calore sprigionato.