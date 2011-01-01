Biella, tornano le esercitazioni militari nella Baraggia

L'ente parco Ticino e Lago Maggiore, che ha competenza sulla aree protette del Biellese, ha autorizzato l'Esercito a riprendere le esercitazioni militari nel poligono di Candelo Massazza. La zona coincide con la riserva naturale della Baraggia. A dare notizia è il Circolo ambientalista Tavo Burat che nei mesi scorsi aveva ottenuto la sospensione delle manovre per violazione delle norme che regolano l'attività nelle aree protette. Il Comitato "Basta guerre" intanto ha organizzato una protesta nell'area del poligono: «Nonostante il tempo minaccioso - è la nota del Circolo Tavo Burat - siamo stati in Baraggia con il Comitato Basta Guerre a rimarcare la necessità di una Repubblica fondata su "forze disarmate", che agisca in coerenza con il dettato costituzionale, che si adoperi concretamente per il ripudio della guerra. Marciare in Baraggia, terra di sacrificio per le esercitazioni militari, è anche occasione per risottolineare la necessità di rivedere le funzioni e gli usi del territorio".