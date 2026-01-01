CreativAfrica, a Torino il festival della cultura afrodiscendente

Torna a Torino il festival CreativAfrica, dal 7 al 18 giugno: 12 giorni di iniziative per promuovere i valori dell'antirazzismo e dell'intercultura. Il tema dell'edizione 2026 - la dodicesima - è "Roots and Sprouts", ovvero radici e germogli: uno sguardo alle radici delle culture africane e contemporaneamente ai germogli che intessono nuove vie per la creatività afrodiscendente. Gli eventi del festival saranno distribuiti fra tre sedi: Jigeenyi, in via Borgo Dora, Cascina Falchera, in strada Cuorgnè e Magazzino sul Po presso i Murazzi. L'evento è organizzato da Renken Ets con il contributo di Fondazione Crt, Fondazione per la cultura Torino e il patrocinio del Comune di Torino. Durante il festival si alterneranno laboratori creativi, show di cucina, spettacoli clowneristici, concerti live, talk e dj set. Gli artisti che si esibiranno nei concerti raccontano con la loro musica la ricchezza e la complessità delle culture afrodiscendenti: tra di essi, si segnalano la rapper Lina Simons e Les Mamans du Congo & Rrobin, che unisce musicalmente ninne nanne bantu del Congo e produzioni afro-house. "L'edizione gioca sulle relazioni intergenerazionali, sugli scambi, sulle nuove tendenze, sulle radici nelle quali affondano i diversi movimenti legati alla black music e alla black culture e sul legame tra modelli e eredità ancestrali e gli sviluppi globali - spiega Giulia Gozzelino dell'Associazione Renken -. L'edizione rende omaggio simultaneamente alle tradizioni e alle molteplici forme di innovazione musicale, artistica, culinaria, letteraria che possono contribuire a disinnescare i pregiudizi e a decostruire la colonialità del nostro presente".