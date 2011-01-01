Maltempo, Coldiretti Vercelli e Biella: danni a risaie e campi di mais

Il maltempo che ha colpito il Piemonte ieri pomeriggio ha provocato danni alle coltivazioni in alcune località della provincia di Vercelli. Lo riporta la Coldiretti Vercelli-Biella, secondo cui violente grandinate hanno devastato molte risaie, campi di mais, grano ed orzo nelle zone di Trino, Palazzolo, Fontanetto Po e Crescentino. Centinaia di giornate di riso e di mais dovranno essere, con ogni probabilità, riseminate, mentre, dopo le prime valutazioni, sulle colture come grano e orzo le stime dei danni sono superiori all'80%. "I cambiamenti climatici e i periodi di siccità che si alternano ad abbondanti precipitazioni mettono a rischio l'agricoltura del territorio - evidenziano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il direttore Domenico Pautasso -. La tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, rischiano di mettere in ginocchio il lavoro dei produttori".