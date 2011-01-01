Regione, ok in commissione alla legge sullo stato di emergenza

La quinta Commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha licenziato a maggioranza il disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale", che ora passa all'esame dell'Aula. Il provvedimento "nasce dall'esigenza di garantire l'efficacia operativa in caso di eventi calamitosi che per natura, intensità o estensione non sono fronteggiabili con gli strumenti ordinari". Nello specifico "viene riconosciuto alla Giunta e al suo presidente l'esercizio di poteri straordinari e l'adozione di procedure derogatorie per tutelare la pubblica incolumità", al tempo stesso la norma "definisce il perimetro giuridico e temporale entro cui tali poteri possono essere esercitati, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, temporaneità e la piena legittimità degli atti adottati in regime di deroga". La durata dello stato di emergenza è di massimo 12 mesi, prorogabili per non più di altri 12, ed è richiesta l'individuazione puntuale dell'ambito territoriale, delle prime misure urgenti e della struttura regionale di coordinamento. "Al presidente della Regione - si legge in una nota - è attribuito il potere di adottare ordinanze di protezione civile, che possono derogare alla normativa regionale vigente nel limite della stretta necessità e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa statale ed europea. Spetta sempre alla Giunta deliberare la cessazione dello stato di emergenza, assicurando la continuità degli interventi avviati, che proseguono senza poteri derogatori ad opera dei soggetti attuatori già individuati".