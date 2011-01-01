Pd Vco, in provincia ci sono 17.500 pazienti senza medico di famiglia

Sono circa 17.500 i residenti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola attualmente senza medico, e "la previsione è purtroppo di arrivare presto a 20mila". Lo fa sapere il Pd Vco attraverso una nota dopo l'incontro, avvenuto nei giorni scorsi a Domodossola, sulla sanità territoriale al quale hanno preso parte i capigruppo in consiglio regionale del Piemonte Sarah Di Sabato (Movimento 5 Stelle), Gianna Pentenero (Partito Democratico) e Alice Ravinale (Alleanza Verdi Sinistra). "La presenza delle tre rappresentanti regionali ha evidenziato la rilevanza delle criticità che interessano il Verbano-Cusio-Ossola" si legge nella nota. Oltre che della carenza di medici di medicina generale, si è discusso anche della situazione delle Rsa: "Dal pubblico sono arrivate segnalazioni sulle difficoltà di un sistema organizzato secondo criteri di minutaggio delle prestazioni, con ripercussioni sulla qualità dell'assistenza e sul benessere degli ospiti. È stata inoltre richiesta una maggiore attenzione alle gare d'appalto per il personale, affinché non prevalga la logica del massimo ribasso a discapito della qualità delle cure e delle condizioni di lavoro".