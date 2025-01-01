Cresce la fiducia nelle auto cinesi, tre giovani su quattro pronti all'acquisto

Le auto cinesi conquistano le nuove generazioni italiane: il 75% dei giovani si dichiara pronto ad acquistare una vettura prodotta in Cina, preferibilmente ibrida e con un prezzo inferiore ai 30 mila euro. È quanto emerge dal sondaggio "Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?", realizzato da Areté nel mese di maggio. L'indagine evidenzia un netto cambio di percezione: i marchi cinesi non sono più considerati semplici alternative low cost, ma brand competitivi sul fronte della tecnologia, della qualità e dell'innovazione. Per il 53% degli intervistati il principale elemento di attrazione è proprio il mix tra contenuti tecnologici e qualità del prodotto, mentre il 43% indica nei prezzi competitivi un fattore decisivo. L'automobile continua a occupare un ruolo centrale nella mobilità quotidiana: l'83% dei giovani possiede già un'auto e oltre la metà la utilizza ogni giorno. Quanto alle motorizzazioni, quasi un intervistato su due sceglierebbe un modello ibrido, mentre il 34% guarda all'elettrico puro. Solo il 20% preferirebbe ancora un'auto a benzina. Restano alcune perplessità tra gli scettici, legate soprattutto all'assistenza post-vendita e all'affidabilità dei veicoli. Prima di acquistare un'auto, il 41% dei giovani si informa attraverso siti specializzati e piattaforme online, mentre il 17% si affida ai social media. "I brand cinesi hanno ormai quasi colmato il gap reputazionale che li separava dai marchi tradizionali", osserva Massimo Ghenzer, presidente di Areté. "I giovani cercano innovazione, elettrificazione e qualità, e trovano nei costruttori cinesi un'offerta sempre più competitiva".