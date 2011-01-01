Partito Liberaldemocratico Torino, sostegno a campagna "Liberi Subito"

Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Torino annuncia il proprio sostegno alla campagna 'Liberi Subito', promossa dall'Associazione Luca Coscioni, per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita. Per il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Torino si tratta di "una battaglia profondamente coerente con i principi del liberalismo: la tutela della libertà individuale, dell'autodeterminazione della persona e della certezza del diritto". "Sono entusiasta di portare avanti questa campagna insieme alla comunità torinese del Pld", dichiara Francesco Aglieri Rinella, segretario provinciale del Partito Liberale Democratico di Torino. "Per me - spiega - non si tratta di una scelta improvvisa, ma della naturale prosecuzione di un impegno che porto avanti da anni. Già nel 2023 avevo sostenuto questa iniziativa e sono stato tra gli oltre 11.000 cittadini che firmarono la precedente proposta di legge regionale". Il responsabile giustizia in segreteria provinciale, Davide Fichera, aggiunge: "Considero questa una autentica battaglia liberale. Quando la Corte costituzionale riconosce dei diritti, le istituzioni hanno il dovere di renderli concretamente esercitabili".