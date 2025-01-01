Blengino (Radicali), domani fumeremo cannabis violando la legge

Domani a Cuneo "in dieci violeremo pubblicamente la legge fumando cannabis. Un gesto di disobbedienza civile nonviolenta per denunciare l'assurdità di una normativa che continua a criminalizzare il consumo di una sostanza meno dannosa di alcol e tabacco, alimentando il mercato nero, lo spaccio e le organizzazioni criminali". Così in una nota Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani. "Il proibizionismo - prosegue - non aumenta la sicurezza: la riduce. Sottrae risorse alle forze dell'ordine, arricchisce la criminalità e comprime inutilmente le libertà individuali. Chiunque voglia unirsi a questa iniziativa può registrarsi sul sito di Radicali Italiani". Prima di questo gesto, previsto in via Roma, angolo piazza Galimberti, a partire dalle 18, presso lo Spazio Varco di via Carlo Pascal 5/L, è in programma la presentazione del libro 'La Repubblica della Paura', "che - spiega Blengino - affronta il tema della sicurezza in Italia avanzando otto proposte concrete rivolte anche alle amministrazioni comunali. Interverranno, insieme a me, l'ex Questore di Cuneo Giuseppe Pagano, la Tesoriera di Radicali Italiani Patrizia De Grazia, Bianca Piscolla (Direzione di Radicali Italiani) e Flavio Martino (Assemblea +Europa e Comitato Radicali Italiani). Modera l'avvocato Roberto Guarino".