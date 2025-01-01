Automobilista 81enne contromano nel Torinese

È stato identificato e sanzionato dalla polizia stradale l'automobilista ripreso mentre percorreva contromano una strada provinciale nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle. Si tratta di un uomo di 81 anni, al quale è stata ritirata la patente in attesa della sospensione. L'episodio era emerso nei giorni scorsi grazie a un video registrato dalla dash-cam di un altro automobilista e consegnato agli agenti della sottosezione della polizia stradale di Torino. Le immagini, diffuse anche sui social, mostravano una Suzuki Ignis bianca procedere contromano. La targa però dal video non era visibile. Gli accertamenti, svolti in collaborazione con la polizia locale di Caselle, hanno permesso di chiarire che l'infrazione non era avvenuta sull'autostrada Torino-Caselle, come inizialmente ipotizzato, ma su un tratto della Strada Provinciale 2. Una volta individuato il veicolo, gli agenti hanno convocato la proprietaria, che si è presentata negli uffici della polizia stradale insieme al marito, 81enne, il quale ha dichiarato di essere stato alla guida al momento dei fatti. Per l'uomo è scattata la sanzione prevista dal Codice della strada per la circolazione contromano, con il contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione per un periodo compreso tra uno e tre mesi.