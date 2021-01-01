SALA ROSSA

Civici con Lo Russo, atto secondo.

Nasce la terza gamba del sindaco

Presentata la nuova-vecchia lista civica a sostegno del primo cittadino, sulla falsariga di quella del 2021. Il simbolo resta identico, il nome quasi. Cambiano gli attori: Chiavarino c'è ancora, Viale e Apollonio non pervenuti. Sullo sfondo l'alleanza con Mister Fisco Ruffini

Più che la terza gamba del centrosinistra, è la terza gamba di Lo Russo. Tra lodi sperticate (e un tantino stucchevoli) al sindaco e primi veti, oggi, all’Hotel Boston di via Massena, è stata presentata la lista civica a sostegno della ricandidatura a Palazzo Civico del primo cittadino Stefano Lo Russo, in continuità con quanto già fatto alle precedenti Comunali del 2021: il simbolo resta lo stesso dai colori bianco e blu, il nome non è ancora stato ufficializzato, ma dovrebbe chiamarsi “Civici con Lo Russo”.

A promuoverla, proprio come quattro anni fa, è l’assessore comunale al Commercio Paolo Chiavarino, insieme a un altro veterano del civismo torinese come Pino De Michele, fondatore di quell’Alleanza per Torino che nel 1993 tirò la volata all’elezione di Valentino Castellani contro Diego Novelli. I due ora sono accomunati dall’adesione ai Comitati Più Uno, promossi dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, formazione di cui De Michele è coordinatore regionale. Non erano invece in sala i due eletti in Sala Rossa sotto le insegne della lista civica: il radicale Silvio Viale ed Elena Apollonio, segretaria regionale di Demos. Assenze tutt’altro che casuali.

Sostegno incondizionato

Fil rouge della conferenza odierna è la celebrazione dell’amministrazione Lo Russo – un’autocelebrazione visto che Chiavarino ne fa parte – ma anche e soprattutto dello stesso sindaco: “Ha ridato lustro internazionale alla città”, lo esalta il suo assessore, che ribadisce di condividere pienamente il suo operato, provando per quanto possibile a indicare le priorità per un eventuale secondo mandato: “Sia attento alle persone rimaste indietro, alle periferie, alle esigenze dei cittadini, che faccia insomma una politica di centrosinistra, moderata e riformista, proseguendo quanto ha fatto questa amministrazione con il Pnrr e ora con il Piano regolatore”.

Anche in relazione a un dossier spinoso come quello del patto di collaborazione (poi fallito) con il centro sociale Askatasuna, su cui altre forze moderate della coalizione si sono sempre mostrate riluttanti, il giudizio dei civici è positivo: “Ha tentato di restituire alla città un palazzo occupato da trent’anni, purtroppo non ci è riuscito ma era giustissimo provarci”. Un altro tratto che distingue la nuova-vecchia lista civica dalle altre sigle della galassia centrista è l’apertura al Movimento 5 Stelle, qualora dovessero cadere i veti su Lo Russo: “Siamo per il campo largo a prescindere”, dice De Michele. Sul professore Pietro Garibaldi e la sua nuova Alleanza per Torino taglia corto: “Doveva fare il moderatore, ma si limiterà alle elaborazioni programmatiche, che poi il sindaco dovrà recepire”.

Portas chiuse

Una posizione ben diversa da quella espressa e più volte ribadita dai Moderati di Mimmo Portas, che hanno sempre posto come precondizione per l’appoggio alla coalizione di centrosinistra il no ai pentastellati, così questa volta è Chiavarino (che con i Moderati è stato anche assessore al Bilancio a Rivoli) a mettere il veto all’ipotesi di una lista comune: “Fanno un percorso diverso, non è un’opzione sul tavolo”. Più che le divergenze politiche in questo caso non possono non pesare i vecchi rancori personali tra l’assessore e l’ex deputato e leader dei Moderati, che finì sostanzialmente per escluderlo dal suo partito spingendolo verso altri lidi.

L’altro veto è nei confronti del consigliere Viale, giudicato inaffidabile a causa delle sue continue intemerate in Sala Rossa che hanno più volte mandato in tilt la maggioranza: “Non possiamo accettare uno che vota contro la sua stessa amministrazione, porte aperte a +Europa, ma se dovessero fare il suo nome non possiamo accettarlo”. Al di là di queste schermaglie tuttavia, è evidente che non sarà il tavolo odierno a decidere chi starà con chi.

Binari paralleli

Oltre al programma locale, con focus sui tema della sicurezza, della manutenzione degli spazi verdi e dello sviluppo economico, si è delineato anche un progetto nazionale, con l’adesione di De Michele e Chiavarino ai Comitati Più Uno di Ruffini, evidenziato dalla partecipazione alla conferenza della referente nazionale Margherita Rebuffoni: “C’è una coerenza di fondo”, spiega Chiavarino, definendolo “un progetto aperto alla società civile, alle energie riformiste moderate, capace di contribuire al ritorno al voto di tanti indecisi e dubbiosi che negli ultimi anni non si sono più riconosciuti nei partiti tradizionali”.

Dovrà spiegarlo anche ai suoi amati commercianti, di cui si è fatto nume tutelare, perchè dovrebbero sostenere una forza guidata da Mister Fisco. Che intanto chiude le porte anche all’ex premier Matteo Renzi: “L’ingresso di Più Uno in Casa Riformista lo escludo categoricamente”, taglia corto Rebuffoni. Ma anche in questo caso, se così fosse non sarà certo lei a deciderlo.