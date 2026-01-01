Cirio, "ristabilita la verità dopo accanimento e sospetti su Berlusconi"

"Oggi viene ristabilita la verità e si mette la parola fine a decenni di accuse gravissime, accanimento e sospetti su Silvio Berlusconi e suoi rapporti con la criminalità organizzata". Lo dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Una narrazione falsa, come dimostra l'archiviazione di Firenze per lui e per Marcello Dell'Utri - aggiunge Cirio -. Negli anni del suo impegno politico, Berlusconi è stato tra i principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia a partire dal carcere duro per i mafiosi, reso stabile durante i suoi governi, il primo Codice antimafia e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, come ha ricordato sua figlia Marina". "A lei e a tutta la famiglia - conclude Cirio - va in questo momento un pensiero doveroso di vicinanza e affetto, perché è vero che oggi viene ristabilita la verità, ma è anche vero che nessuno potrà restituire i troppi anni di fango, accuse e sofferenze che hanno segnato l'esistenza loro e del loro papà".