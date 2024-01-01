Schillaci, focolai di peste suina africana passati da 31 a 1 nel 2026

"Per la peste suina africana, si è passati da 31 focolai nel 2024 a 1 nel 2026: questo non per caso ma per metodo. Interverremo sulla stessa linea anche per il caso di Cuneo, dove è stata rilevata la positività di un cinghiale alla peste suina africana". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time al Senato ad un'interrogazione sulla situazione relativa alla diffusione e alle misure per contrastare la peste suina africana nel Paese, sottolineando che "gli allevatori non sono soli". "Stiamo seguendo la situazione. I focolai si sono ridotti e questo è frutto di un lavoro capillare: abbiamo strumenti collaudati e una catena di comando che funziona. Su Cuneo stiamo definendo una strategia dedicata", ha detto Schillaci. La peste suina africana "non è solo questione veterinaria ma di economia nazionale . Per questo non ci limitiamo a gestire l'emergenza ma la preveniamo", ha aggiunto.