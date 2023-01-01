OPERE & OMISSIONI

Cirio e Tajani alla seconda canna. Monte Bianco, pressing sulla Francia

Il vicepremier si schiera con il governatore piemontese e il valdostano Testolin per rilanciare il raddoppio del traforo. Roma alza la pressione diplomatica in vista del vertice italo-francese, ma oltralpe il progetto continua a non piacere

Per Parigi il dossier se non archiviato, di certo non occupa i primi posti dell’agenda. Per l’Italia, invece, è una questione sempre più urgente. Ecco perché Antonio Tajani, Alberto Cirio e Renzo Testolin hanno scelto il traforo del Monte Bianco per rilanciare una richiesta che la Francia respinge da anni: la realizzazione della seconda canna. L’obiettivo è convincere i cugini d’Oltralpe a riconsiderare un no che resiste da decenni, nonostante le chiusure periodiche del traforo, la crescita dei flussi commerciali e gli investimenti miliardari che stanno trasformando il Nord Ovest in uno dei principali corridoi logistici europei.

Un’offensiva politico-diplomatica che punta a riportare il tema sul tavolo del prossimo vertice italo-francese di Cannes e che vede Piemonte e Valle d’Aosta fare fronte comune su quella che considerano la più strategica delle infrastrutture alpine.

Asse tra Piemonte e Valle d’Aosta

Per Cirio la visita al Monte Bianco rappresenta il primo risultato concreto dell’accordo firmato poche settimane fa tra le due Regioni alpine. “Questa per noi una giornata importante perché è l’attuazione concreta del protocollo per operare insieme sui grandi progetti strategici e il progetto più strategico in assoluto sono i collegamenti”. Dietro il richiamo alle infrastrutture c’è una precisa strategia politica: presentarsi a Parigi con una sola voce.

Nel ragionamento del governatore piemontese il Monte Bianco non è un tema locale. “Tav e Terzo Valico entro pochi anni ci renderanno al centro dell’Europa e noi vogliamo cogliere a pieno questa opportunità e sapendo di avere il governo accanto e di potere, con la forza del ministero degli Esteri e dell’esecutivo, avere al tavolo la Francia e trattare con lei aiutati dal nostro governo ci fa sentire meno soli, più efficaci e più forti”. Insomma, se Tav e Terzo Valico devono trasformare Piemonte e Liguria nella porta meridionale dei traffici europei, servono valichi alpini affidabili. E il Monte Bianco resta il punto più fragile della catena.

L’incubo del 2023

Cirio ricorda il momento in cui il sistema rischiò di andare in tilt. “Quando c’è stata la frana sul Frejus in concomitanza con i lavori di messa in sicurezza del Monte Bianco rischiavamo il blocco totale di ogni collegamento di Valle d’Aosta e di Piemonte con l’estero”. La frana nella valle della Maurienne, nell’agosto 2023, paralizzò per settimane uno dei principali corridoi verso la Francia mentre il Monte Bianco era interessato dagli interventi di manutenzione straordinaria. “Il fatto di essere riusciti a programmare chiusure non continuative ha permesso a noi di completare i lavori della seconda canna autostradale del Frejus che oggi è operativa ed è aperta”.

Ed è proprio il Frejus a diventare l’argomento principale dei sostenitori del raddoppio: se la seconda canna ha aumentato sicurezza e continuità del collegamento, perché non applicare lo stesso principio al Monte Bianco?

Il precedente del Tenda

Nel catalogo delle infrastrutture critiche Cirio inserisce anche il Tenda. “Abbiamo inoltre riaperto il traforo del Tenda pur avendo ereditato una situazione complessa, basti pensare che la stagione invernale di Limone Piemonte è aumentata del 47% di presenze turistiche grazie alla apertura del traforo. Questo dimostra come questi progetti rimangano per noi gli strategici”. Un dato che il governatore usa come prova dell’effetto economico prodotto dai collegamenti transfrontalieri.

La pressione diplomatica di Tajani

Il compito di “sensibilizzare” i francesi spetta però a Tajani. “Siamo qua per dare ancora una volta un segnale di grande attenzione al sistema del trasporto e del collegamento tra l’Italia e la Francia”, ha affermato con la consueta verve l’inquilino della Farnesina. Il ministro non parla soltanto a nome della Valle d'Aosta e del Piemonte. “La questione del tunnel è fondamentale nello sviluppo dell’economia di tutto il Nord Ovest dell’Italia”.

Poi arriva il messaggio diretto all’Eliseo. “Anche oggi chiederemo alla Francia di scegliere la via della seconda canna, cioè di organizzare il raddoppio del tunnel che significa non maggiore inquinamento ma l’esatto contrario, ridurre l’inquinamento perché ci saranno meno code da una parte e dall’altra”. Ma la Francia continua a dire no. Ed è qui che la vicenda si complica.

Parigi continua, infatti, a opporsi al raddoppio. La posizione francese è rimasta invariata anche negli ultimi mesi: il governo transalpino, sostenuto dagli enti locali dell’Alta Savoia e dai movimenti ambientalisti, ritiene che una seconda canna finirebbe per aumentare il traffico stradale attraverso la valle di Chamonix. Per i francesi la soluzione non è costruire un nuovo tunnel, ma trasferire quote crescenti di merci sulla futura linea ferroviaria Torino-Lione. Una visione diametralmente opposta a quella sostenuta dall’Italia.

Il nodo nasce anche dall'età dell'infrastruttura. Inaugurato nel 1965, il Monte Bianco ha ormai superato i sessant’anni di attività. I lavori di risanamento della volta e delle strutture portanti richiederanno ancora per molti anni chiusure programmate, con inevitabili ripercussioni sul traffico commerciale tra Italia e Francia. Da qui la convinzione che una seconda canna non servirebbe ad aumentare il numero dei camion, ma a garantire continuità e sicurezza a un’infrastruttura considerata strategica.

La partita si sposta a Cannes

Tajani promette che la questione non verrà archiviata. “Continueremo a insistere e a lavorare perché è una scelta giusta e corretta per favorire lo sviluppo economico, per favorire le esportazioni, per favorire il turismo per ridurre l’inquinamento sia lato italiano qui in Val d’Aosta, sia lato francese”. E aggiunge: “Siamo qui per dare un segno visivo anche da parte del governo a favore della realizzazione della seconda canna, dimostrare quanta attenzione c’è da parte di questo governo e da parte mia come ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio nei confronti di un tema così importante”. Infine l’obiettivo politico: “Vorrei che al vertice italo francese di Cannes possa essere posto all’ordine del giorno perché è un tema fondamentale per la crescita economica e per la tutela dell’ambiente”.

Cirio si dice convinto che il peso del governo possa fare la differenza. È quello che sperano anche in Valle d'Aosta, dove di chiusure del traforo e deviazioni dei traffici hanno ormai fatto il pieno. Resta però da vedere se il merluzzone ciociaro riuscirà dove negli anni hanno fallito presidenti, premier, ambasciatori e ministri di ogni colore politico. Perché il problema del Monte Bianco non è convincere gli italiani che la seconda canna serve. È convincere i francesi.