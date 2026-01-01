Associazione Aglietta: "Non parteciperemo al Torino Pride"

L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta comunica che anche quest'anno non parteciperà al Torino Pride 2026. "Una scelta dolorosa ma necessaria, dettata dalla deriva escludente che sta caratterizzando la manifestazione", si legge in una nota. "La motivazione è sostanzialmente una e racchiude tutte le altre: il documento politico del Pride di Torino è di fatto diventato escludente e non inclusivo", afferma Samuele Moccia, coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Nel nome di una presunta 'intersezionalità' si è arrivati a perdere pezzi fondamentali di forze politiche e sociali che, proprio perché sensibili e storicamente all'avanguardia sulle tematiche lgbti+, oggi non si sentono più rappresentate da questo manifesto. Se il coordinamento del Pride di Torino vuole comportarsi in tutto e per tutto come un partito politico, pretendendo di imporre una linea ideologica su qualsiasi tema, dal clima alla complessa politica internazionale, non può vederci complici", continua Moccia. "Quanto accade a Torino - sottolinea Chiara Squarcione, della giunta dell'Aglietta - trova un parallelismo inquietante e ancor più grave in quanto sta succedendo a Roma, dove l'associazione lgbti+ ebraica Keshet Italia è stata di fatto esclusa dal sfilare con un proprio carro al Roma Pride". Quindi "a Keshet Italia va la nostra totale solidarietà". "Trasformare i Pride in tribunali ideologici non fa avanzare di un millimetro i diritti della comunità lgbti+, ma ottiene il solo risultato di spaccare i movimenti e indebolire le battaglie comuni", aggiunge Igor Boni, presidente di Europa Radicale. "La storia della nostra città, dove è nato il Fuori! e dove ha preso il via il percorso dei diritti civili in Italia, ci insegna che gli obiettivi si raggiungono solo grazie a un'attività transpartitica", concludono i radicali torinesi.