Ricca (Lega): "La Regione faccia il possibile per il Basket Torino"

Il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, chiede alla Regione di "fare il possibile" per salvaguardare il Basket Torino, "realtà importante per lo sport piemontese". "Negli ultimi giorni - sottolinea Ricca - si stanno rincorrendo notizie preoccupanti sulla sorte della società Basket Torino, con rumors che vanno da una presunta cordata di imprenditori a una compravendita di titoli sportivi che stanno mettendo in allarme tifosi e addetti ai lavori. Parliamo di un'eccellenza consolidata, per questo ritengo necessario che la Regione metta in campo tutte le azioni possibili per consentire la permanenza del club nelle serie che gli compete". "Ho presentato un ordine del giorno urgente in Consiglio regionale - annuncia - proprio a questo scopo. Sono certo che con l'aiuto della Regione si potrà trovare una soluzione rapida ed efficace".