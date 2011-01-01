POLITICA & SANITÀ

Il Pd rivuole le prenotazioni farlocche. Sinistra spaccata sulle liste d'attesa

Quasi un anno dopo, torna il caso degli appuntamenti fittizi a Cuneo. Per due consiglieri dem, con qualche aggiustamento, il sistema può risolvere problemi. Una posizione opposta a quella di Avs che denunciò il caso. Prese di distanza anche nel partito.

Contrordine compagni: le prenotazioni farlocche non erano poi così male e, magari infiocchettandole un po’ meglio, si potrebbero persino tornare a usare, nell’attesa di una soluzione definitiva per le liste d’attesa. Poco meno di un anno dopo che la consigliera regionale di Avs Giulia Marro scoperchiò la pentola in cui da tempo, all’ospedale Santa Croce e Carle e all’Asl Cuneo 1, si cucinava una ricetta “casereccia” per ovviare all’impossibilità di garantire ai pazienti appuntamenti nei tempi previsti, oggi due colleghi del Partito Democratico – Mauro Calderoni e Fabio Isnardi – sembrano voler rigirare la frittata.

In un’interrogazione rivolta all’assessore meloniano alla Sanità Federico Riboldi, i due dem chiedono infatti se non si ritenga opportuno autorizzare “una procedura transitoria di presa in carico dei pazienti, corretta sotto il profilo comunicativo e monitorata dalla Regione, che consenta di recuperare gli elementi operativi del precedente modello adottato nel territorio cuneese”.

Lo stop della Regione Piemonte

A sostegno di questo ritorno al famigerato “sistema Cuneo”, che venne immediatamente bloccato dalla direzione regionale della Sanità non appena al Grattacielo si venne a sapere degli appuntamenti fittizi assegnati ai pazienti, i due consiglieri richiamano un modello che aveva visto fissare visite ed esami dopo la mezzanotte o addirittura alla vigilia di Natale. Poco o nulla importò al vertice tecnico della sanità piemontese che agli stessi pazienti venisse spiegato come quegli orari e quelle date fossero, appunto, puramente fittizi.

Il sistema era fuori da ogni regola e neppure le eventuali buone intenzioni bastavano, come non bastano oggi, a giustificare una prassi andata avanti per mesi. Tanto più che non erano mancati casi di malati che, dopo aver ricevuto quelle indicazioni farlocche, non avevano poi ottenuto quelle reali.

Il caso in Parlamento

Il caso valicò ben presto i confini regionali, approdando anche in Parlamento, dove il deputato di Avs Marco Grimaldi presentò un’interrogazione al ministro Orazio Schillaci. Una risposta che, però, non sarebbe mai arrivata.

Della vicenda venne interessata anche Agenas, la stessa Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che proprio in questi giorni ha predisposto il nuovo Piano nazionale per il governo delle liste d’attesa. Un documento nel quale sono contenute tutte le indicazioni – compresi i percorsi di tutela e le preliste – per garantire ai pazienti l’accesso alle prestazioni nei tempi fissati dalle prescrizioni mediche.

Tutto senza ricorrere a soluzioni estemporanee come quella cuneese che, tra l’altro, era stata immediatamente bloccata dalla Regione anche per evitare che quegli appuntamenti finissero per alterare i dati sui tempi d’attesa, dai quali dipendono pure quote di finanziamento aggiuntivo alle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le regole di Agenas

Se i due consiglieri del Pd utilizzano toni e giudizi decisamente concilianti, ricordando come quello di Cuneo fosse “un modello operativo che presentava profili formali e operativi suscettibili di adeguamento e una maggiore uniformità comunicativa nei confronti dei cittadini”, assai più severa era stata la bocciatura arrivata dagli uffici diretti al Grattacielo da Antonino Sottile.

Una decisione che non pare affatto suscettibile di ripensamenti. Anzi. Soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate da Agenas.

Nell’iniziativa assunta dal cuneese Calderoni si fa riferimento all’assenza, ancora oggi, di “un sistema alternativo pienamente funzionante”, indicando nella soppressione del meccanismo degli appuntamenti fittizi un elemento che avrebbe “contribuito a deteriorare il rapporto tra cittadini, Cup e strutture sanitarie, rendendo più complessa la gestione delle liste”.

Un caso politico

Una presa di posizione destinata a far discutere non soltanto nell’ambito delle forze di opposizione, dove siede Avs che quel sistema denunciò con forza, ma anche all’interno dello stesso Partito Democratico.

I vertici regionali del partito e gli esponenti che ricoprono ruoli di rilievo nella commissione Sanità di Palazzo Lascaris non hanno mai contestato lo stop imposto alla pratica in uso a Cuneo, né tantomeno l’hanno mai indicata come una soluzione percorribile. Non è un caso che proprio dai banchi dem del Consiglio regionale si faccia notare come “le interrogazioni siano iniziative personali dei singoli consiglieri”. Ora non resta che attendere la risposta di Riboldi.