Venaria, Giulivi proclamato ufficialmente sindaco

Fabio Giulivi, vincitore delle elezioni del 24 e 25 maggio, è stato ufficialmente proclamato sindaco di Venaria Reale. Darà così il via al suo nuovo mandato, dopo essersi riconfermato al primo turno con il 66,32% delle preferenze, sostenuto dal centrodestra e da alcune liste civiche. "Questo risultato - commenta Giulivi - rappresenta una grande responsabilità, oltre che una straordinaria soddisfazione. Ringrazio i cittadini di Venaria Reale per la fiducia accordata e tutte le persone che hanno lavorato con impegno, passione e dedizione in questa campagna elettorale. Continueremo a lavorare per la città con serietà, concretezza e spirito di servizio". A conclusione delle operazioni elettorali sono stati proclamati anche i componenti del Consiglio comunale. Si apre così ufficialmente il nuovo mandato amministrativo 2026-2031 del Comune di Venaria. Nei prossimi giorni verrà nominata la giunta comunale e sarà convocato il primo Consiglio comunale.