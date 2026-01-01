Lo Russo, Torino ha un piano ambizioso sull'ambiente

Il piano di Torino per rispondere al cambiamento climatico "è un piano molto ambizioso, anche legato all'adesione della città di Torino alla rete delle 100 città europee per la neutralità climatica al 2030" e abbiamo dovuto " agire su le diverse matrici, trasporto pubblico, ricondizionamento energetico degli edifici, depavimentazioni, piantumazioni, e questo l'abbiamo fatto in un'ottica sistemica". Lo ha sottolineato il sondaco di Torino sul palco del Green&Blue Festival. Alcune scelte sono state impopolari come la completa pedonalizzazione di via Roma ma "governare una città significa avere una direzione insieme alla responsabilità delle scelte".