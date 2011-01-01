VERSO IL VOTO

Campo largo alle Primarie, campo stretto per Lo Russo

Il M5s conferma il veto al sindaco Pd, ma ammette: correre uniti a Roma e divisi a Torino non è una grande idea. Il capogruppo Russi: "Election day o meno è un problema a prescindere, così confondiamo gli elettori". E alla conta per la premiership....

“Election Day o meno, sarà un problema”. Andrea Russi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Torino, sintetizza così la situazione del campo largo sotto la Mole, con l’ormai certa ricandidatura del sindaco Stefano Lo Russo a dividere i pentastellati dal Partito Democratico, mentre nel resto d’Italia l’alleanza tra i due partiti è ormai organica, con un piccolo dettaglio ancora da limare: chi tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sarà il leader della coalizione che contenderà la premiership a Giorgia Meloni nel 2027? Verrà scelto attraverso le primarie o in altro modo?

La sensazione, confermata dallo stesso Russi, è che se ne continuerà a discutere ancora per un bel po’: “Conte ha detto chiaramente che la via maestra sono le primarie, ma al momento non è un tema all’ordine del giorno. Prima vogliamo arrivare alla presentazione di un programma ben definito, concludendo il percorso iniziato con Nova”. I 5s quindi sembrano non avere più dubbi sulla collocazione del Movimento nella coalizione di centrosinistra, e posizioni critiche come quelle espresse dall’ex sindaca di Torino Chiara Appendino restano a titolo personale. Ma vogliono essere loro – a dispetto di un rapporto di forze sfavorevole – a dettare le condizioni dell’alleanza.

Torino, che fare?

In questo senso, il caso torinese è emblematico. L’uscente Lo Russo è praticamente certo della riconferma, e per blindarsi ha anche spostato a sinistra l’agenda della sua amministrazione, cementificando al contempo il rapporto con Elly Schlein. Una situazione assai diversa rispetto a un anno fa, quando la “testardamente unitaria” segretaria sembrava disposta a sacrificare il sindaco dem sull’altare della santa alleanza con i pentastellati. Questi ultimi, messi di fronte al fatto compiuto, non sembrano però intenzionati a fare passi indietro.

“Non si può far digerire una scelta simile al nostro elettorato. Sono quindici anni che ci opponiamo a Lo Russo e alla sua visione della città, che non rappresenta più neanche quella del suo partito”, sottolinea Russi, ricordando come nel 2011 fosse già assessore all’Urbanistica nella giunta guidata da Piero Fassino, e i suoi progetti – come la riqualificazione dell’area ex Westinghouse e del Palazzo del Lavoro – trovarono fin da subito la ferma contrarietà dei 5s.

Le posizioni si sono poi invertite cinque anni più tardi, con Lo Russo che da capogruppo dem in Sala Rossa è stato uno dei più fermi oppositori della giunta Appendino, portando l’ex sindaca in tribunale. Un aspro confronto politico che va avanti non dal 2021, ma almeno da dieci anni prima, e che è piuttosto complicato cancellare con un colpo di spugna.

Modello Salis

Se però per i 5s l’appoggio a Lo Russo non è la soluzione, non lo è neanche correre da soli a Palazzo Civico, in controtendenza rispetto al resto d’Italia e alle elezioni Politiche, che potrebbero tenersi lo stesso giorno delle Comunali, creando un cortocircuito evidente che Russi non può fare a meno di riconoscere: “Che si voti lo stesso giorno o in date diverse, resta un problema a prescindere. Si sta portando avanti un percorso che qui verrebbe bruscamente interrotto. In ogni caso finiamo per confondere gli elettori”. Insomma, se si corre da soli e contro il Pd si finisce per confondere gli elettori, ma se si sostiene Lo Russo in nome dell’unità del Campo Largo si tradiscono anni di battaglie e dura opposizione.

A questo si aggiunge il fatto che gli elettori pentastellati, al di là dell’indicazione del Movimento, si guardano bene dal votare candidati dem, come dimostra il caso di Venezia, dove il 40% dell’elettorato del M5s ha preferito il candidato del centrodestra Simone Venturini allo sconfitto Andrea Martella. Un autentico cul de sac, al quale però il capogruppo pentastellato vede una soluzione: “Si faccia come a Genova, con un candidato che non appartiene a nessuno dei partiti”.

Una Silvia Salis in salsa torinese insomma, in grado di rappresentare tutta la coalizione. Ma Russi sa bene che una soluzione simile, a meno di un anno dal voto, non è praticabile, e quest’impasse prima o poi andrà risolto in altro modo. Proprio come quello sulle primarie, dove proprio la sindaca genovese potrebbe essere il terzo incomodo tra i due leader, rovinando i piani di entrambi.