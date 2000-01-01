Nastri (FdI), per McQueen risultato costruito con responsabilità

"La conclusione dell'accordo sulla vertenza McQueen è il risultato di un percorso complesso che ha richiesto responsabilità, dialogo e un costante lavoro di squadra. Pur nella consapevolezza delle difficoltà affrontate dai lavoratori e dalle loro famiglie, l'intesa raggiunta consente oggi di garantire condizioni migliori rispetto a quelle inizialmente prospettate". Così il senatore Fdi eletto a Novara Gaetano Nastri. "La vicenda - sottolinea Nastri, che ringrazia ministero, Regione e lavoratori coinvolti - ha dimostrato ancora una volta che il Novarese nei momenti difficili sa fare squadra e mettere al primo posto le persone e il lavoro. È questo spirito di collaborazione che ha consentito di raggiungere un accordo importante, e che dovrà continuare a guidarci anche nella fase che si apre oggi, affinché ai lavoratori siano offerte concrete opportunità di ricollocazione e rilancio professionale". "Le istituzioni - aggiunge - continueranno a fare la propria parte affinché nessuno venga lasciato solo. Il lavoro svolto in questi mesi dimostra che quando territorio, istituzioni e parti sociali collaborano con concretezza e responsabilità è possibile raggiungere risultati importanti anche nelle situazioni più difficili".