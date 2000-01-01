Controlli ai confini con la Svizzera, sequestri per oltre 150mila euro

Oltre 80mila euro in contanti non dichiarati, sostanze stupefacenti, beni di lusso e merce contraffatta sequestrati. È il bilancio di un'operazione ad alta intensità condotta nei giorni scorsi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza, lungo i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera. I controlli hanno interessato i valichi di Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. In campo 35 funzionari dell'Adm della Direzione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta sono stati intercettati oltre 26mila euro non dichiarati e sequestrati beni di lusso, tra cui quattro orologi Longines per un valore superiore a 11.500 euro. Nel Verbano-Cusio-Ossola i controlli hanno invece portato al sequestro di circa 150 grammi di sostanze stupefacenti e all'accertamento di violazioni valutarie per oltre 55mila euro. Tra i beni sequestrati figurano anche un orologio Chopard modello 'Happy Sport' del valore di 16.500 franchi svizzeri e una Mercedes E300 De del valore superiore a 75mila euro. Nel corso dei controlli, durati quattro giorni, sono stati inoltre sequestrati capi di pelletteria e abbigliamento contraffatti riconducibili a marchi di lusso come Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino e Chloé.