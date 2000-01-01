Ambulanza coinvolta in un incidente a Torino, due persone soccorse

Un'ambulanza impegnata nel trasporto di un paziente è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero per soccorrere l'equipaggio del mezzo e il paziente trasportato. Il bilancio è di un ferito in codice giallo e di uno in codice verde. L'incidente si è verificato in corso Unione Sovietica, angolo via San Marino e via Rosario di Santa Fe. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti Lingotto e Grugliasco-Allamano. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro sono affidati agli agenti della polizia locale, che si sono occupati anche della gestione della viabilità nel tratto interessato dall'incidente.