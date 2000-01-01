Ravinale (Avs), "bene impegno Riboldi su bonifiche a Spinetta Marengo"

"Siamo d'accordo con Riboldi: la priorità è la bonifica dell'area di Spinetta Marengo e la dismissione delle produzioni inquinanti, non certo le polemiche. Accogliamo dunque con favore il fatto che l'assessore abbia finalmente dichiarato che la Regione non è disponibile ad alcuna transazione in assenza di un piano serio di bonifica e di cessazione dell'inquinamento da Pfas: è una notizia, per noi certamente positiva, posto che soltanto la settimana scorsa la Giunta Cirio aveva dato risposta ben più laconica ad un'interrogazione relativa al processo, dando atto di una trattativa in corso e 'non ancora conclusa'". Così in una nota Alice Ravinale, capogruppo di Avs nel Consiglio regionale del Piemonte. "Visto quanto tempo - prosegue - abbiamo dovuto attendere per questa risposta, posto che le prime nostre interrogazioni sul tema risalgono a febbraio, è chiaro che tenere alta l'attenzione su questo processo e sul tema, come sta facendo il Comitato Ce l'ho nel sangue di Spinetta è necessario per evitare che tutta questa terribile vicenda venga derubricata a una mera questione economica. Attendiamo l'udienza del 25 giugno, auspicando che il piano di bonifiche e di cessazione delle produzioni inquinanti possa concretizzarsi quanto prima e che la Regione metta analoga attenzione anche sul rinnovo dell'AutorizzazIone Integrata Ambientale di Syensqo, scaduta dal 2022".