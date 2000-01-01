Mit, conferma 80 milioni di euro per adeguare contratti dei lavoratori Tpl
Il governo "conferma i propri impegni verso i lavoratori del trasporto pubblico locale con 80 milioni di euro per garantire gli adeguamenti contrattuali previsti, assicurando al tempo stesso la disponibilità a sostenere i futuri rinnovi del settore". Lo si legge in una nota del Mit a seguito della riunione al ministero presieduta dal viceministro Edoardo Rixi, e alla quale hanno partecipato le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, insieme alle associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra.