POLITICA & GIUSTIZIA

Una miccia al decreto Sicurezza.

Pm torinese chiama la Consulta

La magistrata Pazè solleva dubbi sulla costituzionalità della norma che punisce penalmente chi interrompe la circolazione durante le proteste. Il caso nasce da una manifestazione Pro Pal alle porte di Torino. Ora sarà un gip a decidere se investire la Corte Costituzionale

E se il primo vero ostacolo al “decreto Sicurezza” non arrivasse dalle piazze, ma da un’aula di tribunale? A Torino la Procura ha chiesto di mettere sotto la lente della Corte costituzionale una delle norme più del provvedimento varato dal governo Meloni: quella che ha trasformato nuovamente in reato il blocco stradale attuato durante manifestazioni e proteste. Una mossa che apre un fronte giuridico e politico destinato a far discutere ben oltre il caso dei cortei pro Palestina da cui tutto è partito.

La miccia è stata accesa dalla pm torinese Elisa Pazè nell'ambito dell’inchiesta sull’occupazione di un tratto autostradale alle porte del capoluogo piemontese durante una manifestazione Pro Pal dello scorso autunno. Pur avendo chiesto per alcuni indagati un decreto penale di condanna, la magistrata ha contemporaneamente sollecitato il giudice per le indagini preliminari a valutare il rinvio della questione alla Consulta. Adesso la palla passa al gip. Se riterrà la questione non manifestamente infondata, sarà la Corte costituzionale a decidere se quella norma è compatibile o meno con la Carta.

Il cuore della contestazione

La tesi sviluppata dalla procura tocca un nervo scoperto. Secondo Pazè, l’incriminazione del blocco stradale realizzato con il proprio corpo rischia di comprimere in maniera eccessiva diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di riunione e il diritto di sciopero.

Il ragionamento è semplice: in qualsiasi corteo, manifestazione o presidio, rallentamenti e perfino interruzioni temporanee del traffico non rappresentano un’anomalia, ma un effetto quasi fisiologico della protesta collettiva. Fermarsi per scandire slogan, attendere la ricomposizione del corteo o occupare temporaneamente una carreggiata fa parte della storia stessa delle manifestazioni pubbliche. Da qui il dubbio: può diventare reato ciò che fino a ieri era considerato una conseguenza naturale dell'esercizio di un diritto costituzionale?

Cosa ha cambiato il decreto

L’articolo 14 del decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025, poi convertito in legge, ha riportato nel codice penale una condotta che dal 1999 era stata depenalizzata. Fino alla riforma, il blocco della circolazione effettuato semplicemente sedendosi a terra o occupando una carreggiata con il proprio corpo comportava una sanzione amministrativa. Oggi è invece punito con la reclusione fino a un mese o con una multa fino a 300 euro. Se il fatto viene commesso da più persone riunite – circostanza praticamente inevitabile in una manifestazione – la pena sale da sei mesi a due anni di carcere.

Il governo ha sempre difeso la scelta sostenendo che non viene colpito il diritto di manifestare, ma l’impedimento della libera circolazione e i rischi per la sicurezza pubblica che possono derivarne.

Una norma che divide i giuristi

Il caso torinese si aggiunge a mesi di polemiche. Fin dalla pubblicazione del decreto, una larga parte della dottrina penalistica ha contestato il provvedimento accusandolo di utilizzare il diritto penale come strumento di gestione del dissenso sociale. L’Associazione italiana dei professori di diritto penale e numerosi studiosi hanno sollevato dubbi sulla proporzionalità delle pene e sulla compatibilità della norma con gli articoli 17 e 40 della Costituzione.

Nei commenti giuridici più critici il nuovo reato viene descritto come una forma di “criminalizzazione del dissenso”, destinata a colpire soprattutto cortei, sit-in, scioperi e proteste.

Sul fronte opposto, associazioni delle forze di polizia e sostenitori del decreto rivendicano invece la necessità di garantire la libertà di circolazione e la sicurezza dei cittadini. Per questa lettura, manifestare resta un diritto pienamente garantito purché non si traduca nell’interruzione arbitraria del traffico o di infrastrutture strategiche.

Da Ultima Generazione ai Pro Pal

Non è un caso che la battaglia giuridica esploda proprio adesso. La norma era stata fortemente voluta dalla maggioranza anche in risposta alle azioni dimostrative degli attivisti climatici di Ultima Generazione, ai blocchi autostradali e alle proteste che negli ultimi anni hanno paralizzato tangenziali, aeroporti e arterie ferroviarie. Ma il suo campo di applicazione si è rapidamente allargato a cortei sindacali, mobilitazioni studentesche e manifestazioni politiche.

Proprio questa estensione preoccupa una parte dei magistrati e degli studiosi: una disposizione nata per contrastare azioni dimostrative estreme rischia infatti di finire per investire anche forme di protesta tradizionali e storicamente tollerate.

Il primo vero esame

Per il decreto Sicurezza si tratta probabilmente del primo test costituzionale di rilievo. Se il gip torinese accoglierà la richiesta della procura, la Consulta sarà chiamata a stabilire dove si trovi il punto di equilibrio tra due diritti che da sempre convivono con difficoltà: quello dei cittadini a circolare liberamente e quello di manifestare il dissenso. La Corte costituzionale potrebbe dover decidere se, nel tentativo di liberare il traffico, non sia stato imbottigliato anche qualche pezzo di Costituzione.