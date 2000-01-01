Tar, Mit ridetermini i criteri di affidamento dei lavori sulla A4

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà rideterminare sui criteri di affidamento infragruppo dei lavori per innovazioni tecnologiche da eseguirsi sull'Autostrada A4 Torino-Milano. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dalla società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza Spa. Con l'impugnativa si contestavano i provvedimenti con i quali il ministero ha rideterminato il ribasso calcolato dalla società ricorrente - concessionaria del Tronco autostradale A4 Torino-Milano - per l'affidamento diretto ad imprese infragruppo dei lavori denominati "Innovazioni tecnologiche per la transizione ecologica". Il Tar, preliminarmente ricordando come "gli atti di approvazione dei ribassi applicati agli affidamenti infragruppo del concessionario non hanno natura autorizzatoria, ma s'inseriscono all'interno dei rapporti definiti dalla convenzione, in forza dei quali spetta anzitutto al concessionario calcolare il ribasso facendo applicazione del criterio dei 'contratti similari' e al concedente verificare ex post, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, la rispondenza della procedura seguita alla regola convenzionale", ha ritenuto fondata la censura con la quale la società ricorrente "deduce il difetto di motivazione delle note impugnate". Secondo i giudici, infatti, il ministero, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e verifica sulla correttezza del ribasso applicato dalla concessionaria, "avrebbe dovuto valutare in concreto la rilevanza di tali contratti ai fini dell'applicazione dei criteri di similarità previsti dalla circolare", nonché "avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell'eventuale inidoneità". L'effetto è stato: ricorso accolto con ordine al ministero di rideterminarsi sulla questione sollevata con il ricorso.