PAESE DEI BALOCCHI

L'atomo magico di Pichetto, accende il reattore dei sogni

Il ministro piemontese gongola per il primo sì alla delega sul nucleare e già immagina l'Italia piena di centrali. Peccato che da trent'anni non si riesca a trovare un posto dove mettere le scorie di quello vecchio. Una legge a pochi mesi dalla fine della legislatura

Pichetto ringiovanisce. A dispetto delle sue 72 primavere, peraltro ben portate, l’ex omino coi baffi della prima era berlusconiana, sembra aver trovato l’elisir dell’eterna giovinezza politica: riportare l’Italia al nucleare. Non al futuro, ma direttamente a un dibattito che sembrava sepolto sotto due referendum, trent’anni di rinvii e qualche tonnellata di scorie ancora in cerca di casa.

La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile e Gilberto Pichetto Fratin festeggia: «Il primo passo è fatto». Ad ascoltarlo, pare che la strada sia ormai spianata. A guardare la realtà italiana, invece, viene da chiedersi se qualcuno prenda davvero sul serio l’idea che il Paese incapace di individuare il sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi possa mettersi a costruire nuove centrali atomiche.

Il primo passo. E gli altri cento?

«Il primo passo è fatto, con un dibattito politico rilevante. Nei prossimi giorni passa al Senato», esulta il ministro piemontese. E ancora: «Confido che possa approvarla in aula quanto prima» e di «chiudere il processo di approvazione con una legge delega entro la pausa estiva». Non basta. «Partirà la definizione dei decreti legislativi» e c’è «un impegno da parte del Governo, da parte mia, da parte del presidente del Consiglio, a chiudere la proposta dei decreti legislativi entro fine anno».

Tutto molto bello. C’è però un dettaglio che sfugge alla narrazione entusiastica del ministro: il governo arriva con questa legge dopo quasi quattro anni di legislatura e a poco più di un anno dalla sua conclusione naturale. Ovvero la maggioranza che ha governato per quattro anni presenta il quadro normativo del ritorno all’atomo quando il tempo utile per fare qualsiasi cosa si misura ormai in mesi e non in anni.

Il buon Gil, però, guarda oltre. Molto oltre. Talmente oltre che il progetto viene affidato direttamente a chi verrà dopo. «Chi governerà, io sono convinto che sarà Giorgia Meloni con il governo di centrodestra, possa attivare la produzione di energia da fonte nucleare più moderna». Insomma: approviamo oggi le regole affinché qualcun altro, domani, possa forse decidere di fare qualcosa.

La centrale immaginaria

Il ministro respinge le critiche e spiega che il governo non vuole «scegliere tecnologie», ma «creare le condizioni». Una formula elegante. Anche prudente. Perché in effetti non c’è una centrale, non c’è un sito, non c’è un progetto, non c’è un iter autorizzativo, non c’è un modello industriale definito. Ci sono le condizioni.

E c’è pure il dibattito sui piccoli reattori modulari. Pichetto invita alla cautela: «Parlare di fusione è facile, ma la fusione è un qualcosa di molto avanti nel tempo». E ancora: «Parliamo di piccoli reattori che al momento sul mercato non sono ancora disponibili, perché siamo in fase di sperimentazione». Per questo, sostiene, il dibattito sulla fusione «è un modo per buttare la palla in tribuna».

Vero. Peccato che anche gli Smr, i reattori modulari che dovrebbero rappresentare il cuore della strategia italiana, siano oggi ancora lontani da una diffusione commerciale consolidata. Non esattamente una tecnologia che si compra al supermercato sotto casa.

Il Paese dei comitati

La domanda resta sempre la stessa: davvero qualcuno immagina che l’Italia possa costruire centrali nucleari in tempi ragionevoli? È lo stesso Paese dove basta un impianto a biomasse per scatenare anni di ricorsi, comitati, conferenze dei servizi, proteste e ripensamenti politici. Lo stesso Paese che da oltre trent’anni discute del deposito nazionale per le scorie prodotte dalle vecchie centrali ormai dismesse. Trent’anni. E siamo ancora al punto di partenza. Il sito non c’è. La scelta politica nemmeno. Ogni territorio è favorevole purché il deposito venga realizzato da qualche altra parte. Eppure si discute di nuove centrali.

Le bollette? Non fatevi illusioni

Pichetto rivendica una scelta che «non è popolare», ma sarebbe «giusta per il Paese». Ben detto. «Oggi non siamo autonomi in fatto di energia: prendiamo il 15-20% dall’estero e prevalentemente dal nucleare francese». L’argomento è noto e contiene una verità. L’Italia importa energia prodotta anche dalle centrali francesi. Ma da qui a sostenere che il ritorno all’atomo ridurrà le bollette ce ne passa.

A ricordarlo non sono i No Nuke, ma la stessa Banca d’Italia. Lo studio pubblicato nel 2025 evidenzia come una ripresa della produzione nucleare potrebbe contribuire alla stabilità del sistema e alla decarbonizzazione, ma avrebbe effetti limitati sul livello finale dei prezzi dell’elettricità. In compenso i costi stimati per realizzare gli impianti vengono valutati in almeno 40 miliardi di euro. Non esattamente bruscolini.

L’alibi dell’intelligenza artificiale

Nel racconto governativo il nucleare viene oggi agganciato alla nuova parola magica: intelligenza artificiale. Data center, supercalcolo, cloud, sovranità digitale. Tutto vero. La domanda energetica crescerà. Lo ricordano la Commissione europea e il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

Ma da qui a trasformare il nucleare nell’unica risposta possibile il salto è notevole. L’economista Mario Dal Co osserva che «non è vero che ci vogliono quattro anni per farle come dice il Governo; ne servono almeno dieci». E aggiunge che l’Italia dovrebbe puntare «meglio e di più sulle rinnovabili, come fa la Spagna». Una considerazione difficile da liquidare, soprattutto se si pensa che il ministro stesso rivendica come negli ultimi tre anni siano stati installati oltre 22 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. Se la strada delle rinnovabili funziona, perché il nucleare viene raccontato come l’unica frontiera del futuro?

Referendum, decreti e fiducia

Pichetto non teme nemmeno l’ipotesi di un nuovo referendum. «Massimo rispetto per le scelte dei cittadini. Saremo in grado di spiegare che non c’è nulla da temere». Forse. Prima, però, bisognerebbe riuscire a spiegare come si farà a individuare i siti, a gestire le scorie, a ottenere il consenso dei territori, a finanziare gli impianti e a completare procedure che in Italia spesso si arenano per opere infinitamente meno controverse.

Il ministro invita a guardare al futuro: «Per poter produrre nella metà del prossimo decennio bisogna approntare gli strumenti oggi». Giusto. Ma il problema è che il futuro evocato da Pichetto continua ad assomigliare molto a una promessa senza indirizzo. E così, mentre il ministro corre verso il nucleare del 2040, l’Italia del 2026 non è ancora riuscita a decidere dove mettere i rifiuti di quello chiuso negli anni Ottanta. Basterebbe buttare un occhio nel suo Piemonte, dalle parti di Trino. Do you remember Gil?

Più che un programma energetico, sembra una di quelle magnifiche partenze che nel nostro Paese finiscono spesso nel luogo dove riposano le grandi opere annunciate e mai realizzate. Un posto affollatissimo. E rigorosamente alimentato a parole.