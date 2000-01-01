OBITUARY

L'uomo che accese la Tv libera. Addio a Peppo Sacchi, il corsaro di Telebiella

Si è spento a 93 anni il pioniere che nel 1971 sfidò il monopolio Rai inventando la prima televisione privata italiana. Con lui collaborarono Enzo Tortora e Bruno Lauzi, mentre tra i giovani talenti lanciati dai suoi studi ci fu anche Ezio Greggio

La televisione “libera” che aveva immaginato non era esattamente quella che sarebbe arrivata. Nella testa di Peppo Sacchi c’erano i territori che trovavano una voce, i cittadini che entravano nel racconto pubblico, le comunità che smettevano di essere periferia. Poi vennero i grandi gruppi, le concentrazioni editoriali, la pubblicità, le ragioni del mercato. Eppure, 55 anni dopo, quando oggi a 93 anni si chiude la parabola del fondatore di Telebiella, resta un fatto difficilmente contestabile: senza quel regista biellese abbastanza ostinato da sfidare il monopolio Rai, la storia della televisione italiana sarebbe stata diversa.

Quella sua intuizione appare insieme vincente e tradita. Vincente perché aprì la strada a una rivoluzione irreversibile. Tradita perché quel sogno un po' romantico di pluralismo e partecipazione ha dovuto fare i conti con le leggi del mercato e soprattutto molta improvvisazione e non pochi fallimenti di troppi sedicenti editori.

Nato a Como, ma biellese d'adozione e di cuore, Sacchi aveva scelto la città laniera come teatro della sua rivoluzione silenziosa. Una rivoluzione che allora sembrava poco più di una sfida destinata a schiantarsi contro il muro della burocrazia statale.

La tv fatta in provincia

Regista di formazione, cresciuto professionalmente tra Rai e televisione svizzera, Sacchi intuì prima di molti altri che il futuro dell’informazione televisiva non poteva restare confinato nei grandi studi della capitale. Telebiella nacque quasi come un laboratorio artigianale. Una televisione costruita lontano dai palazzi del potere, capace di raccontare il territorio, dare voce ai cittadini e trasformare la provincia in un centro di produzione culturale e informativa. Oggi può sembrare normale. All’inizio degli anni Settanta era quasi un atto di insubordinazione.

Lo Stato non la prese bene. Nel 1973 arrivò il tentativo di spegnere quell’esperienza con il cosiddetto decreto Gioia. Sacchi, però, non era tipo da abbassare le antenne. La battaglia legale che seguì contribuì a mettere in discussione il monopolio pubblico e aprì la strada alle storiche decisioni che pochi anni dopo avrebbero consentito la nascita delle televisioni private locali.

In altre parole, molto prima dell’avvento delle grandi reti commerciali e dei colossi televisivi nazionali, di Silvio Belusconi, fu un regista biellese a dimostrare che un altro modo di fare televisione era possibile.

Da Tortora a Greggio

Attorno a Telebiella passarono nomi destinati a lasciare un segno nella storia dello spettacolo italiano. Con Sacchi collaborarono figure del calibro di Enzo Tortora e Bruno Lauzi. Nei suoi studi mosse inoltre i primi passi un giovane Ezio Greggio, destinato a diventare uno dei volti più popolari della televisione italiana.

Un piccolo miracolo di provincia che riuscì ad attirare talenti, idee e sperimentazione in un'epoca in cui tutto sembrava dover passare necessariamente dalla capitale. Oltre al professionista e all'innovatore, resta il legame profondo con il territorio che aveva scelto come casa. A ricordarlo è il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, anch’egli biellese. «Peppo Sacchi è stato un pioniere della televisione privata italiana: con la sua Telebiella ebbe il coraggio e la determinazione di guardare oltre il modello del tempo, aprendo una nuova pagina del rapporto tra tv e cittadini nel Paese. La sua scomparsa mi addolora, perché prima di un grande professionista e di un innovatore è stato un vero amico, profondamente legato al Biellese, suo territorio di adozione».

L’ultima sigla

Negli ultimi anni Sacchi guardava con il distacco di chi aveva visto tutto cambiare. La televisione che contribuì a liberare era diventata qualcosa di molto diverso da quella che aveva immaginato nei primi anni Settanta. Ma la storia non gli toglierà il merito principale: essere stato il primo ad accendere una telecamera fuori dal recinto. Il primo a capire che la televisione poteva nascere anche in provincia. Il primo a dimostrare che il monopolio non era eterno. L’ultima sigla di Peppo Sacchi andrà in onda domani alle 14.30, nel Duomo di Biella. E difficilmente la città che contribuì a mettere sulla mappa della televisione italiana mancherà all’appuntamento.