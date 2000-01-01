PALAZZO LASCARIS

Provvedimenti in lista d'attesa. Consiglio regionale ingolfato

La seduta di martedì porta all'ordine dei lavori il voucher scuola e il Semplifica Piemonte, mentre l'Omnibus e l'assestamento di bilancio planano in commissione. L'assemblea aperta sulle crisi industriali slitta ancora, e Nicco scarica la colpa sulle opposizioni

Vasto programma, calendario stretto. Dopo la pausa dei lavori di questa settimana per la concomitanza con la Festa della Repubblica, martedì prossimo il Consiglio regionale del Piemonte tornerà a riunirsi e l’arretrato comincia a farsi sentire. Una serie di provvedimenti chiave è infatti iscritta all'ordine del giorno: la legge “Semplifica Piemonte”, i voucher scuola, la legge sul dimensionamento scolastico e la modifica delle disposizioni per la dichiarazione dello stato d’emergenza sono tutti in agenda nella stessa seduta, mentre giovedì, in Commissione Bilancio, inizierà l’esame della legge di riordino e dell’assestamento di bilancio.

Si dovrà quindi procedere a tappe forzate per approvare tutto prima della pausa estiva. Intanto il consiglio aperto sulle crisi aziendali non ha ancora una data e anche le nomine restano rinviate a data da destinarsi.

I voucher della discordia

Se sullo Semplifica Piemonte – provvedimento fortemente voluto e sponsorizzato dal governatore Alberto Cirio, che elimina quaranta leggi regionali considerate obsolete – sembra esserci unità d'intenti tra maggioranza e opposizione, diverso è il discorso per il secondo punto all'ordine dei lavori di martedì a Palazzo Lascaris: i voucher scuola. La rimodulazione dei criteri Isee per accedervi ha infatti scatenato più di una polemica da parte della minoranza.

“Questa Giunta è una sorta di Robin Hood al contrario e continua a togliere alle famiglie più bisognose”, tuona la capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra in Consiglio, Alice Ravinale. “L’ingiustizia era già palese lo scorso anno – continua Ravinale – quando per il voucher destinato alle rette delle scuole paritarie è stato finanziato il 100% delle domande ammesse, mentre per il Voucher B, rivolto agli studenti delle scuole statali, la copertura si è fermata a un livello molto più basso”.

Forti critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle. In un comunicato congiunto firmato dalla capogruppo Sarah Disabato e dai consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio, il provvedimento viene definito “l’ultimo tassello per smontare il diritto allo studio”: “La destra toglie soldi alle famiglie che mandano i figli nella scuola pubblica e li riversa su chi sceglie le scuole paritarie private”.

Se queste sono le premesse, la discussione sul tema rischia di monopolizzare la seduta di martedì, lasciando poco spazio all’esame degli altri provvedimenti calendarizzati, come la legge sul dimensionamento scolastico, voluta dall’allora assessore all’Istruzione Elena Chiorino e portata avanti dalla sua successora Elena Cameroni. La to-do list dei consiglieri continua così ad allungarsi e, a tutto questo, si aggiungono i lavori delle commissioni.

Periodo di bilanci

Perché se martedì a tenere banco saranno le questioni scolastiche, giovedì in IV Commissione Bilancio prenderà il via l’iter della legge di riordino, il cosiddetto decreto Omnibus, e dell’assestamento di bilancio. Entrambi dovranno essere approvati entro luglio e il primo senza neppure passare dal voto dell’aula, secondo il percorso della “commissione redigente” previsto dall’articolo 31 del regolamento, che riserva al Consiglio il solo voto finale sul provvedimento, senza ulteriore discussione.

Discussione che sarà invece inevitabile sull'assestamento di bilancio, che l’anno scorso conteneva il contestato aumento dell’Irpef, approvato ad agosto dopo le manovre ostruzionistiche delle opposizioni, alle quali la maggioranza rispose con convocazioni notturne e sedute a oltranza.

Un copione che quest'anno si spera di non dover ripetere. Ma per evitarlo bisognerà accelerare: a meno di due mesi dalla pausa estiva, il confronto sul provvedimento non è ancora iniziato.

Fate i bravi

A fare le spese di questa agenda sovraffollata rischia di essere il consiglio aperto, allargato quindi alla partecipazione dei membri della Giunta regionale e del Consiglio comunale di Torino, dedicato alle crisi industriali piemontesi, con particolare riferimento a Stellantis e all’ex Ilva.

La richiesta, avanzata dalle opposizioni, è stata accolta favorevolmente dal presidente Davide Nicco, che ora dovrà però trovare una data utile. E, visto il calendario, non sarà affatto semplice.

Lo stesso Nicco – che finora non si è distinto per una gestione particolarmente brillante dei lavori d’aula – ha provato a scaricare la responsabilità sui consiglieri di minoranza, sostenendo che siano proprio i loro numerosi interventi a dilatare i tempi di discussione dei provvedimenti, riducendo così lo spazio per iniziative di questo tipo.

Peccato che sia esattamente quello il mestiere dell’opposizione. Il suo sarebbe invece quello di far funzionare l’aula. Se ogni seduta non assomigliasse a una traversata del deserto, forse oggi non ci sarebbe bisogno di rincorrere il calendario.