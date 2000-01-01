TEMPI SUPPLEMENTARI

(S)ballottaggio centrodestra: Trecate e Valenza al fotofinish

Nel comune del Novarese duello tra Sacco e Minera. Incognita sui voti della lista filo Vannacci. Manovre tra Pd e una parte di Forza Italia nella città dell'oro dopo la batosta. FdI punta sul civico Ballerini, ma la Lega non dà indicazioni di voto (meglio il mare?)

L’esito del voto di ballottaggio di domani e lunedì a Trecate e Valenza dipenderà anche dalla temperatura. Non quella segnata dal termometro della politica che, in entrambe le situazioni, da giorni registra valori piuttosto elevati, bensì quella che pare destinata a regalare al Piemonte un fine settimana e un inizio di settimana all’insegna del bel tempo, con effetti che – come noto e storicamente accertato – incidono in modo diverso sugli opposti schieramenti politici.

Tornare ai seggi dopo due settimane non è infatti una prospettiva particolarmente entusiasmante per l’elettorato di centrodestra. Non a caso, proprio da quel versante è arrivata la proposta di riforma per abbassare la soglia necessaria all’elezione al primo turno. Se poi il sole induce a cambiare strada in direzione del mare o alla ricerca di un po’ di frescura in montagna, la questione rischia di complicarsi ulteriormente. Anche su questo conta il centrosinistra, tradizionalmente forte di un elettorato più ligio al richiamo del ballottaggio.

Secondo tempo

Tutto il resto sono auspici e manovre, tanto più che il distacco, in entrambi i casi, non è così marcato e gli spazi per conferme o ribaltoni sembrano esserci tutti. Anche in questo caso, la storia insegna e le facili previsioni poi smentite lo confermano.

Nella seconda città del Novarese per popolazione, poco più di duecento voti separano il candidato del centrosinistra, Raffaele Sacco, dal suo avversario Roberto Minera che – sulla carta – potrebbe recuperare quel distacco pescando tra i 750 elettori che al primo turno hanno votato pensando al generale Roberto Vannacci e mettendo la croce sul nome di Rosa Criscuolo e sul suo ammiccante “Futuro Trecatese”. Un sostegno che aveva alimentato anche voci su un presunto patto occulto tra l’aspirante sindaco e l’ex assessora del sindaco uscente Federico Binatti, nonché sua fedelissima.

Trecate, l’ordine del Generale

“Preferisco perdere che fare un accordo con loro”, aveva tagliato corto Minera, usando parole di fuoco verso i binattiani-vannacciani: “Hanno detto cose su di me non veritiere, mi fanno la guerra da un anno perché non volevano fossi io il candidato. Non c’è alcuna possibilità di un accordo: loro fanno politica da bar, io preferisco farla in modo serio”.

Non meno duro il vaticinio del ras meloniano in terra novarese, Gaetano Nastri. Per il questore del Senato, “Criscuolo ha fatto tutta la campagna elettorale contro Minera. Farà in modo che i suoi voti vadano a Sacco. Il patto occulto lo stanno facendo loro”.

Le truppe del generale, intanto, fanno circolare un post in cui, sotto il motto “A Vigevano come ovunque”, Vannacci avverte: “Non appoggeremo chi non rispetta le nostre posizioni”. E in quell’“ovunque” ci sta pure Trecate. Questa l’aria che tira: alta pressione politica e barometrica.

Valenza, giochi di sponda

Stessa spiaggia, stesso mare anche per i cittadini della città dell’oro dove (come abbiamo scritto, irritando qualche capataz della destra più di un nugolo di zanzare in riva al Po) i re Mida al contrario si erano materializzati nel ministro forzista Paolo Zangrillo e nell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

Il loro tocco aveva prodotto l’effetto di lasciare fuori dai giochi del secondo turno la candidata del centrodestra Alessia Zaio, mandando al ballottaggio la candidata del centrosinistra Marilena Griva, ferma al 30,18%, a inseguire il civico Luca Ballerini – ex Pd ma con più di un ammiccamento al versante opposto – forte del 34,67%, percentuale nella quale sono confluiti non pochi voti che la candidata del centrodestra riteneva (non del tutto a torto) destinati a lei.

E proprio Zaio, dopo la sconfitta, aveva speso parole dure verso chi l’avrebbe tradita, aggiungendo sibillinamente: “Con la candidata Griva ho un ottimo rapporto, con il dottor Ballerini non ho un gran rapporto”.

Se il “federale” mandrogno Riboldi era stato netto nel dire che “il nostro partito non può votare per un candidato del Partito Democratico”, alimentando le voci di una sua propensione verso Ballerini, tutt’altro che improvvisa, meno compatto appare il fronte azzurro.

Scheda o mojito?

Forza Italia viene descritta in città come divisa in tre: una parte per Ballerini, una parte di elettori propensi a votare la candidata dem e un’altra pronta a imboccare la via del mare. Difficile dire in quali proporzioni, anche se tra cene e telefonate qualche manovra tra il centrosinistra e una parte degli azzurri appare tutto fuorché fantapolitica.

E poi c’è la Lega che, dopo aver subito il veto di Riboldi alla ricandidatura del sindaco uscente Maurizio Oddone e aver dovuto digerire la disfatta della Zaio, non ha certo allestito banchetti e gazebo in vista del ballottaggio. Nessuna indicazione di voto: questa la linea del segretario regionale Riccardo Molinari. Se fa caldo, un mojito ci sta e le spiagge della Liguria sono vicine, senza bisogno di spingersi fino a Milano Marittima.