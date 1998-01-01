ECONOMIA DOMESTICA

La discarica della responsabilità.

Rifiuti speciali, ma "sostenibili"

Inaugurato a Collegno Barricalla 2. Per l'ex rettore del Politecnico Saracco la transizione ecologica non consiste nel nascondere i problemi, ma nel governarli. Raccoglie ciò che non può essere recuperato: dai materiali delle bonifiche all'amianto

C’è un paradosso solo apparente nell’aver scelto la Giornata mondiale dell’Ambiente per inaugurare una nuova discarica per rifiuti speciali. Perché la vera sostenibilità non coincide con la rimozione dei problemi, ma con la capacità di affrontarli. È il messaggio che ieri ha accompagnato l’apertura ufficiale di Barricalla 2, il nuovo impianto realizzato a Collegno, in località Ciabot Gay, alle porte di Torino, destinato alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che non possono essere recuperati o reimmessi nel ciclo produttivo.

Una struttura destinata a raccogliere un’eredità importante. Lo storico impianto di Barricalla, attivo dal 1987 e diventato negli anni un punto di riferimento nazionale nella gestione dei rifiuti speciali, ha infatti esaurito le proprie volumetrie. La nuova infrastruttura ne raccoglie il testimone, ampliando la capacità del territorio di affrontare una delle questioni più delicate e meno raccontate della transizione ecologica.

Non negare i problemi

A dare il tono della giornata è stato l'intervento dell’ex rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, che ha invitato a superare le semplificazioni che spesso accompagnano il dibattito ambientale. «La transizione ecologica non si fa negando i problemi. Si fa nominandoli, misurandoli, governandoli. E soprattutto si fa costruendo le infrastrutture che servono a trasformare un rischio diffuso in un rischio controllato», ha affermato.

Saracco ha ricordato come il Piemonte conviva ancora con migliaia di siti contaminati e come il tema delle bonifiche rappresenti una sfida destinata a durare ancora decenni. Da qui la necessità di impianti capaci di ricevere e mettere in sicurezza i materiali derivanti da queste operazioni. «Bonificare non significa far sparire magicamente la contaminazione. Significa separare, trattare, recuperare dove possibile e collocare in modo sicuro ciò che non può essere recuperato», ha spiegato, sottolineando come senza una destinazione finale controllata molte bonifiche rischierebbero di non partire nemmeno.

Un’infrastruttura per il Nord Ovest

Barricalla 2 si candida a diventare uno degli impianti più importanti d’Italia nel suo settore. Potrà accogliere 301 codici EER differenti, di cui 27 contenenti amianto, e dispone di una capacità autorizzata complessiva di circa 1,22 milioni di metri cubi.

I numeri raccontano anche la complessità del percorso che ha portato all’inaugurazione. L’area di Ciabot Gay è stata individuata nel 2018. Il progetto è stato presentato nell’ottobre 2021, autorizzato nel giugno 2023, mentre i lavori sono iniziati nell’agosto 2024. Ieri, dopo 1.687 giorni dalla presentazione dell’iniziativa, sono iniziati ufficialmente i conferimenti.

L’impianto sorge all’interno di una ex area estrattiva, recuperando un sito già compromesso senza ulteriore consumo di suolo. Una scelta che riflette la filosofia che ha accompagnato la crescita di Barricalla fin dalla sua nascita: trasformare un problema ambientale in una soluzione per il territorio.

Valore per l’economia del territorio

Ridurre tutto a una questione ambientale sarebbe però limitativo. Barricalla 2 rappresenta anche un'infrastruttura economica strategica per il Piemonte e per l’intero Nord Ovest. Senza impianti in grado di accogliere i rifiuti speciali non recuperabili, infatti, molte bonifiche rischiano di rallentare, mentre una parte consistente dei materiali dovrebbe essere trasferita all’estero con inevitabili aumenti dei costi per imprese e cantieri. Non a caso Saracco ha definito Barricalla 2 un’infrastruttura “abilitante” per lo sviluppo industriale, capace di accompagnare la crescita di settori avanzati e delle attività di rigenerazione ambientale.

I numeri testimoniano inoltre il peso economico di una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento nazionale: il primo impianto ha gestito mediamente 130 mila tonnellate di rifiuti all’anno e ha generato oltre 9,5 milioni di euro tra tributi e contributi destinati al territorio. A ciò si aggiunge la produzione di energia del parco fotovoltaico realizzato sui lotti esauriti, pari a 1,9 GWh all’anno, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 700 famiglie.

Tecnologia, controlli e sicurezza

Dietro l'immagine, spesso poco conosciuta, di una discarica moderna si nasconde un complesso sistema tecnologico. Barricalla 2 è stata realizzata con sistemi di impermeabilizzazione multipla che combinano materiali naturali e artificiali. Sul fondo e sulle pareti dell’invaso sono stati collocati sei metri di argilla a bassissima permeabilità, coperti da membrane in polietilene ad alta densità, tessuti tecnici e strati drenanti. Un sistema di raccolta e pompaggio del percolato opera in modo continuo, mentre una rete di monitoraggio controlla costantemente suolo, aria e acque. A ciò si aggiungono i controlli sui materiali in ingresso, le verifiche di laboratorio e i biomonitoraggi ambientali che rappresentano da anni uno dei tratti distintivi dell'esperienza Barricalla.

Presidio di legalità ambientale

Un altro tema richiamato durante l’inaugurazione è stato quello della legalità. «I rifiuti speciali pericolosi non scompaiono se non costruiamo impianti. Cambiano strada», ha osservato Saracco. Dove mancano strutture autorizzate e controllate, aumentano infatti i costi, si allungano i trasporti e, nei casi peggiori, si aprono spazi per traffici illeciti e smaltimenti abusivi.

Una considerazione che assume particolare rilievo in un Paese che produce ogni anno oltre 160 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui oltre 10 milioni classificati come pericolosi, mentre le discariche autorizzate per questa tipologia di materiali continuano a diminuire.

Per questo Barricalla 2 viene presentata non soltanto come un impianto industriale, ma come un’infrastruttura strategica al servizio delle bonifiche, della tutela ambientale e della competitività del sistema produttivo.

L’eredità di un modello

A sottolinearlo è anche il direttore generale Alessandro Battaglino, alla guida di una realtà che in quasi quarant’anni ha costruito una reputazione riconosciuta ben oltre i confini piemontesi. L’impianto storico di Collegno, nato su una vecchia cava di ghiaia, è diventato nel tempo un modello nazionale di gestione dei rifiuti speciali, ottenendo la certificazione ambientale EMAS già nel 1998 e sviluppando progetti innovativi come il grande parco fotovoltaico realizzato sui lotti esauriti, capace oggi di produrre 1,9 gigawattora di energia all’anno.

Con Barricalla 2 quella storia prosegue, ma con una consapevolezza nuova. La sostenibilità non passa soltanto attraverso pannelli solari, batterie o nuove tecnologie. Passa anche dalla capacità di affrontare ciò che resta dopo il recupero, il riciclo e il riutilizzo.

È forse la parte meno visibile della transizione ecologica. Ma è anche una delle più necessarie. Come ha ricordato Saracco in chiusura del suo intervento, «oggi non inauguriamo semplicemente una discarica. Inauguriamo un pezzo di responsabilità collettiva».