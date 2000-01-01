ECONOMIA DOMESTICA

La faccia oscura del Piemonte: 162 mila lavoratori irregolari e 4,9 miliardi in nero

Vale 77 miliardi l'anno l'economia sommersa italiana e dà lavoro a oltre 2,6 milioni persone. Un fenomeno che non riguarda solo il Sud. Dalle campagne alla logistica, dall'assistenza domestica alle piattaforme digitali. Offensiva contro caporalato e sfruttamento

Settantasette miliardi di euro. P iù o meno quanto una legge di bilancio. È il valore dell’economia sommersa generata dal lavoro nero in Italia secondo l’ultima elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia sui dati Istat. Un fiume di denaro che continua a scorrere sotto la superficie dell’economia legale e che coinvolge oltre 2,6 milioni di lavoratori irregolari.

Se per decenni il fenomeno è stato associato quasi esclusivamente al Mezzogiorno, oggi la fotografia racconta una realtà molto più complessa. Il lavoro sommerso è ormai radicato anche nelle regioni più produttive del Centro-Nord e interessa settori sempre più ampi. Lo confermano gli stessi dati che individuano nel Nord-Ovest oltre 634 mila lavoratori irregolari e quasi 19,5 miliardi di valore aggiunto prodotto dall'economia nascosta.

È in questo contesto che il Piemonte ha deciso di rafforzare ulteriormente gli strumenti di contrasto allo sfruttamento lavorativo, assumendo ancora una volta il ruolo di guida nazionale.

Capofila contro lo sfruttamento

Con la recente firma della convenzione di sovvenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Piemonte è partita ufficialmente la seconda edizione di “Common Ground”, il progetto multi-regionale dedicato alla prevenzione e al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Per i prossimi due anni e mezzo il Piemonte coordinerà Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto, consolidando un modello operativo già sperimentato nella precedente esperienza e che punta a rafforzare il sistema pubblico di prevenzione, assistenza e controllo.

«Rafforziamo un modello di intervento concreto e coordinato che mette al centro la dignità della persona e la legalità nel mondo del lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione Enrico Bussalino –. Il Piemonte si conferma protagonista di un'azione interregionale che punta a prevenire e contrastare fenomeni inaccettabili come lo sfruttamento e il caporalato, attraverso strumenti operativi, sinergia tra istituzioni e un presidio costante sui territori. È fondamentale garantire condizioni di lavoro sicure e regolari, tutelando al tempo stesso le imprese sane e costruendo un sistema che sappia coniugare sviluppo economico e rispetto delle regole».

Il progetto dispone complessivamente di 15 milioni di euro tra fondi europei e statali. Di questi, oltre 4 milioni saranno destinati direttamente al Piemonte per attività di prevenzione, controlli, identificazione e protezione delle vittime, reinserimento lavorativo, accoglienza dei lavoratori stagionali e campagne di sensibilizzazione.

La lezione di Saluzzo

Non è un caso che proprio il Piemonte sia stato scelto come regione capofila. Da anni il territorio regionale rappresenta uno dei laboratori più avanzati nel contrasto alle forme di sfruttamento della manodopera agricola. Il caso più noto è quello del distretto frutticolo di Saluzzo, dove ogni estate arrivano circa 13 mila lavoratori stagionali per la raccolta della frutta. Proprio qui il fenomeno del caporalato aveva mostrato con largo anticipo le sue contraddizioni: migliaia di lavoratori, in gran parte stranieri, concentrati in poche settimane e spesso privi di sistemazioni adeguate.

La risposta arrivò nel 2020 con il cosiddetto “Protocollo Saluzzo”, progetto che ha coinvolto Prefettura di Cuneo, Comune di Saluzzo, amministrazioni del distretto frutticolo, sindacati e associazioni, creando una rete di servizi per i lavoratori stagionali: dalla mediazione interculturale all’assistenza nella lettura dei contratti, fino a un sistema pubblico di accoglienza temporanea per chi non trovava alloggio presso le aziende agricole. Un modello che nel tempo è diventato un punto di riferimento nazionale e che oggi rappresenta una delle basi su cui poggia la nuova fase di Common Ground.

Langhe, Monferrato e Astigiano sotto osservazione

Saluzzo non è però l’unica area interessata dal fenomeno. Le criticità riguardano anche le zone vitivinicole delle Langhe, del Monferrato e dell’Astigiano, territori ad alta intensità di manodopera stagionale dove operano migliaia di lavoratori provenienti soprattutto da Bangladesh, Pakistan e altri Paesi asiatici.

La stessa Cgia ricorda come negli ultimi vent’anni decine di casi di sfruttamento siano stati scoperti anche nelle campagne del Nord Italia, citando esplicitamente Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna tra le regioni interessate dal fenomeno.

Un fenomeno che cambia pelle

Il caporalato non è più soltanto quello delle campagne. Secondo l’analisi della Cgia, lo sfruttamento lavorativo si è progressivamente esteso a settori diversi dall’agricoltura e dall’edilizia, interessando la logistica, i servizi di consegna, l’assistenza domiciliare e persino nuove forme di “caporalato digitale”, dove il controllo dei lavoratori passa attraverso piattaforme informatiche, algoritmi e software.

Restano comunque agricoltura ed edilizia i comparti più esposti. In agricoltura il tasso di irregolarità raggiunge il 20,8%, uno dei più elevati dell’intero sistema economico nazionale.

Secondo la Cgia, lo sfruttamento nasce spesso dall’intreccio di più fattori: lavoro stagionale concentrato in brevi periodi, insediamenti abitativi precari, trasporti insufficienti e condizioni giuridiche fragili di molti lavoratori migranti.

Numeri meno drammatici, ma non rassicuranti

La Calabria detiene il primato nazionale sia per incidenza del lavoro sommerso sull’economia regionale (8,3%) sia per tasso di irregolarità occupazionale (17,9%). Seguono Campania e Sicilia. La media italiana si attesta rispettivamente al 4% e al 10%. Rispetto alle regioni meridionali, il Piemonte presenta indicatori meno allarmanti ma tutt'altro che trascurabili. Secondo i dati Istat elaborati dalla Cgia, nel 2023 gli occupati irregolari in Piemonte erano circa 162 mila, pari a un tasso di irregolarità dell’8,5%. Il valore aggiunto prodotto dal lavoro nero è stato stimato in quasi 4,9 miliardi di euro.

Numeri inferiori a quelli delle regioni del Sud, ma sufficienti a confermare che il problema non è confinato geograficamente e che la battaglia contro il caporalato non riguarda soltanto le campagne della Piana di Gioia Tauro o del Foggiano.

È anche una questione piemontese. Non a caso, oltre al Protocollo Saluzzo e a Common Ground, dal 2024 è operativo il Tavolo regionale permanente sul caporalato. Un sistema di coordinamento che coinvolge Prefetture, Questure, Procure, Comuni, Ispettorati del lavoro, enti socioassistenziali e organismi anti-tratta. L’obiettivo è semplice da enunciare quanto difficile da raggiungere: impedire che dietro le eccellenze agricole e vitivinicole del territorio continuino a nascondersi sacche di lavoro invisibile. Perché i 77 miliardi del sommerso nazionale raccontano una realtà che non riguarda soltanto l’economia illegale. Raccontano anche la capacità dello Stato e delle istituzioni di far rispettare le regole laddove il mercato, da solo, spesso non basta.