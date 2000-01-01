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Boccata d'aria per il Piemonte. Marnati alle prese con il piano

Entro l'estate la Regione punta a varare un pacchetto di misure per garantire gli stessi risultati sul fronte ambientale senza ricorrere a restrizioni e blocchi. Una corsa contro il tempo per risparmiare a migliaia di automobilisti l'ennesimo giro di vite

Un nuovo Piano regionale per la qualità dell’aria per raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento senza ricorrere a misure drastiche come il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5. È su questo che sta lavorando la Regione Piemonte, guidata dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, con l’obiettivo di approvare il provvedimento entro l’estate e scongiurare le limitazioni che, in assenza di interventi alternativi, potrebbero scattare dal prossimo 1° ottobre.

«Il nostro intento è ottenere gli stessi effetti di riduzione dell’inquinamento che otterremmo dal blocco della circolazione delle auto», afferma Marnati, spiegando che il nuovo piano è in fase di elaborazione insieme ai tecnici regionali e ad Arpa Piemonte.

L’intenzione della Giunta è quella di licenziare il testo entro il mese di giugno per poi trasmetterlo al Consiglio regionale. «Non è un passaggio obbligato, molte regioni non lo fanno», sottolinea l’assessore, evidenziando la volontà di sottoporre all’esame dell’aula una misura destinata ad avere effetti significativi sulla vita quotidiana dei cittadini e sul sistema produttivo piemontese.

Fuori dai parametri

L’iniziativa si inserisce nel percorso di aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria, lo strumento con cui il Piemonte punta a ridurre le emissioni inquinanti e a rientrare nei parametri fissati dall’Unione europea.

Negli ultimi anni la Regione ha lavorato, con il supporto di Arpa, a una revisione delle strategie ambientali fondata sull’innovazione tecnologica e sul trasferimento di nuove soluzioni nei settori maggiormente impattanti. Tra gli interventi già previsti figurano la sostituzione delle caldaie più obsolete, incentivi alla mobilità sostenibile e una serie di misure compensative pensate per limitare l’impatto sociale ed economico delle restrizioni alla circolazione.

L’obiettivo è costruire un pacchetto di azioni in grado di garantire benefici ambientali equivalenti a quelli derivanti dal blocco dei veicoli diesel, evitando però di gravare su famiglie, lavoratori e piccole imprese.

Nell’ambito delle recenti modifiche al piano, la Giunta regionale ha inoltre introdotto una deroga di un mese per l’abbruciamento all’aperto dei residui vegetali e previsto specifiche eccezioni per alcune colture tipiche delle aree collinari e montane, come castagno, nocciolo e vite, consentendo l’accensione di fuochi in particolari condizioni.

L’emendamento Molinari

La partita sugli Euro 5 resta comunque strettamente legata al quadro normativo nazionale. Un aiuto decisivo è arrivato dall’emendamento al Decreto Infrastrutture presentato dal capogruppo della Lega alla Camera e segretario piemontese del Carroccio, Riccardo Molinari, che ha ottenuto il rinvio di un anno delle limitazioni previste per i diesel Euro 5.

Il provvedimento ha infatti spostato il termine dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 e ristretto il campo di applicazione prioritariamente ai comuni con oltre 100 mila abitanti, rispetto alla precedente soglia di 30 mila.

Con questa modifica, che interessa direttamente le regioni del bacino padano – Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – e che punta a ridurre l’impatto sulle aree caratterizzate da un parco auto più anziano, le città coinvolte in Piemonte resterebbero soltanto due: Torino e Novara. Proprio questo slittamento temporale offre ora alla Regione Piemonte la finestra necessaria per mettere a punto un piano alternativo credibile e condiviso.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, il nuovo Piano aria potrebbe ottenere il via libera definitivo prima della pausa estiva, consentendo alla Regione di presentarsi all’appuntamento dell’autunno senza troppi patemi e, soprattutto, senza blocchi alla circolazione delle auto.