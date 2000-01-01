Piemonte, 28 milioni da Fondo sociale per la non autosufficienza

15:16 Sabato 06 Giugno 2026

Entro giugno verranno erogati agli enti gestori 28 milioni del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che potranno permettere di intervenire in parte su assegni di cura e disabilità per i non autosufficienti. Le risorse sono frutto delle pressioni di Cgil, Cisl e Uil, e di un ultimo tavolo ieri con gli assessori regionali al Welfare, Maurizio Marrone, e al Bilancio, Andrea Tronzano. L'allarme dei sindacati era però partito nel marzo scorso, visti i "gravi ritardi ministeriali nell'erogazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza", con la richiesta alla Regione di anticipare i fondi. Ma tale soluzione non era stata accolta. Una successiva richiesta è stata allora quella di "negoziare un prestito con gli istituti di credito in attesa del fondo nazionale", in modo da "non lasciare soli i Comuni e i cittadini", argomento sul quale i sindacati attendono una risposta. "Valutiamo positivamente - affermano Cgil, Cisl e Uil - l'erogazione entro giugno dei 28 milioni del fondo sociale, frutto delle nostre pressioni, ma questa misura resta insufficiente a garantire la prosecuzione serena dei servizi socio-assistenziali. È indispensabile che la Regione si attivi subito con la nostra proposta del prestito bancario. Non c'è tempo da perdere". 

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