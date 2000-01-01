Piemonte, 28 milioni da Fondo sociale per la non autosufficienza

Entro giugno verranno erogati agli enti gestori 28 milioni del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che potranno permettere di intervenire in parte su assegni di cura e disabilità per i non autosufficienti. Le risorse sono frutto delle pressioni di Cgil, Cisl e Uil, e di un ultimo tavolo ieri con gli assessori regionali al Welfare, Maurizio Marrone, e al Bilancio, Andrea Tronzano. L'allarme dei sindacati era però partito nel marzo scorso, visti i "gravi ritardi ministeriali nell'erogazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza", con la richiesta alla Regione di anticipare i fondi. Ma tale soluzione non era stata accolta. Una successiva richiesta è stata allora quella di "negoziare un prestito con gli istituti di credito in attesa del fondo nazionale", in modo da "non lasciare soli i Comuni e i cittadini", argomento sul quale i sindacati attendono una risposta. "Valutiamo positivamente - affermano Cgil, Cisl e Uil - l'erogazione entro giugno dei 28 milioni del fondo sociale, frutto delle nostre pressioni, ma questa misura resta insufficiente a garantire la prosecuzione serena dei servizi socio-assistenziali. È indispensabile che la Regione si attivi subito con la nostra proposta del prestito bancario. Non c'è tempo da perdere".