Cna Piemonte, affitti in crescita molto più rapida dei salari

"Il crescente divario tra il costo degli affitti e l'andamento delle retribuzioni rappresenta una delle principali criticità per lo sviluppo economico e sociale del Paese". È quanto emerge dall'elaborazione realizzata da Cna sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate e sull'andamento delle retribuzioni nette nel periodo 2019-2025. Anche il Piemonte - riferisce Cna - è interessato da una dinamica che "rischia di produrre effetti significativi sul mercato del lavoro e sulla competitività del sistema economico regionale". Secondo gli ultimi dati disponibili sul mercato delle locazioni, la provincia di Torino registra i canoni medi più elevati della regione con 11,36 euro al metro quadrato al mese, seguita dal Verbano-Cusio-Ossola con 10,78 euro e da Novara con 10,12 euro. Più contenuti i valori nelle altre province: Cuneo 7,86 euro al metro quadrato, Vercelli 7,63, Asti 6,91, Alessandria 6,84 e Biella 6,65. La crescita dei canoni "interessa ormai l'intero territorio regionale". Negli ultimi dodici mesi gli aumenti più significativi si sono registrati a Vercelli (+7,9%), Alessandria (+5,2%), Verbano-Cusio-Ossola (+5,0%) e Torino (+2,9%)". Una situazione "che interessa direttamente il sistema delle micro, piccole e medie imprese, sempre più impegnate nella ricerca di personale qualificato". Secondo Cna Piemonte il tema dell'accesso alla casa non può più essere considerato esclusivamente una questione sociale. Gli effetti si riflettono infatti direttamente sul mercato del lavoro, sulla capacità delle imprese di reperire personale qualificato e sulla competitività complessiva dei territori. Per il presidente di Cna Piemonte, Giovanni Genovesio, e il segretario regionale, Delio Zanzottera serve quindi "una politica della casa efficace", che "oggi non è soltanto una misura sociale: è una scelta strategica per la crescita, la competitività e la coesione dei territori".