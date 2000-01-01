Basket: Torino, "Nessuna trattativa per trasferirsi in un'altra città"

"Sono attualmente in corso interlocuzioni e iniziative finalizzate a garantire la regolare continuità sportiva". Lo comunica in una nota Basket Torino. "La Società precisa inoltre che, ad oggi, non è mai stata avviata né intrapresa alcuna trattativa finalizzata al trasferimento dell'attività sportiva in altre città. Qualsiasi notizia diffusa a mezzo stampa o sui social media in tal senso è priva di alcun fondamento". Basket Torino comunica infine di "aver avviato regolarmente le procedure per l'iscrizione della squadra al campionato di Serie A2, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste. La Società fornirà eventuali aggiornamenti di rilievo attraverso i propri canali ufficiali".