Avs, sul fine vita il centrodestra ora faccia un passo di civiltà

Con "l'affossamento al Senato, da parte della destra, della proposta di legge sul fine vita, richiesta dalla Corte Costituzionale ormai sette anni fa" è "caduto definitivamente il paravento: non c'è più alcuna legge statale in arrivo in tempi ragionevoli e non ci sono più scuse 'tecniche' che impediscano di adottare una norma regionale, perfettamente legittima come ha deciso la Corte Costituzionale a dicembre del 2025, respingendo il ricorso del governo sulla legge della Regione Toscana dando il via libera di fatto alle legislazioni regionali". Così, in una nota, il gruppo Avs del Consiglio regionale del Piemonte. "Non legiferare, negando così un diritto alle persone che decidono di ricorrere al suicidio medicalmente assistito, sarebbe una precisa responsabilità politica della destra piemontese, peraltro contro la volontà del suo stesso elettorato, che secondo un sondaggio Swg di gennaio è favorevole alla libertà di scelta per oltre l'80%". "Ci attendiamo quindi - prosegue la nota - che la maggioranza abbia il coraggio di fare questo passo di civiltà, anche cogliendo il segnale chiaro che sta arrivando dalla raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni: sono già state raccolte oltre 6000 sottoscrizioni ai banchetti in poco più di un mese. E ci aspettiamo anche che venga dato urgentemente seguito al lavoro avviato lo scorso inverno, grazie alle aperture arrivate in particolare dalla Lega, sull'adozione di linee guida regionali - più stringenti di quelle previste dalla semplice circolare che la Regione ha adottato a febbraio 2026 - che consentano, in attesa della legge, alle ASL di poter accogliere senza tentennamenti le richieste che arrivano, per evitare che si ripeta quanto accaduto nel caso del paziente dell'Asl To4, che ha dovuto attendere nove interminabili mesi di sofferenze prima di poter accedere al suicidio medicalmente assistito come richieste".