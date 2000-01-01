Sinistra per Israele, a Torino un'iniziativa per l'opposizione a Netanyahu

E' in programma a Torino lunedì 8 giugno prossimo un'iniziativa a sostegno dell'opposizione a Netanyahu "per una pace giusta e duratura fra due popoli e due Stati". "Di fronte al protrarsi della guerra in Medio Oriente e alla crescente crisi umanitaria e politica che investe l'intera regione, Sinistra per Israele - Due Popoli due stati promuove un'iniziativa pubblica di sostegno alle forze democratiche e progressiste israeliane in vista delle elezioni legislative previste in Israele nei prossimi mesi". Così, in un comunicato, Sinistra per Israele Due popoli due Stati. "Gli organizzatori sono convinti che il cambiamento della politica israeliana possa avvenire soltanto attraverso gli strumenti della democrazia e del confronto politico. Per questo ritengono importante sostenere quanti, in Israele, stanno lavorando per costruire un'alternativa all'attuale governo e per riaprire una prospettiva di dialogo, sicurezza e pace". "L'obiettivo dell'incontro - si legge - è rafforzare il sostegno alle forze democratiche, progressiste e liberali israeliane che si battono per un cambiamento politico nel proprio Paese e per la ripresa di un autentico processo di pace con i palestinesi. Una pace giusta e duratura potrà infatti affermarsi soltanto attraverso il rafforzamento delle forze democratiche e di pace, sia nella società israeliana sia in quella palestinese, nella prospettiva di due popoli e due Stati". Apriranno l'iniziativa Emanuele Fiano, presidente nazionale di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati, e Mercedes Bresso, coordinatrice del Piemonte. Previsti gli interventi di Chen Arieli, vicesindaca di Tel Aviv e dirigente dei Democratici israeliani, Roberto Della Rocca, attivista dei Democratici Israeliani, e Samer Sinijlawi, esponente dell'impegno politico e civile palestinese per il dialogo e la convivenza. Annunciata la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del Pd, di Azione, Italia Viva, Psi, Europa Radicale, Ora!.