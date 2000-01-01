Pride, Lo Russo "Torino è la città dei diritti"

"Torino è la città dei diritti di tutte e di tutti, ed è molto importante scendere in piazza a manifestare in un momento in cui anziché fare dei passi in avanti molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro. Noi non vogliamo che questo capiti, siamo qui per testimoniarlo, come amministrazione e come singoli cittadini". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che sta sfilando con il Pride in corso oggi nel capoluogo piemontese. "Siamo anche orgogliosi - afferma Lo Russo - perché il prossimo anno proprio nella nostra città ospiteremo l'Europride, un grande evento molto importante per quello che rappresenta dal punto di vista simbolico. Perché Torino è certamente una città che vuole continuare a essere in grado di accogliere, ma ambisce anche a essere leader in Europa su questi temi. Il fatto che sia stata scelta per la manifestazione europea per noi è davvero motivo di grande gioia e di grande orgoglio. E la gioia penso sia un sentimento che si respira oggi per le nostre strade: noi ne abbiamo bisogno, e ne hanno bisogno i ragazzi e le ragazze che sono presenti a manifestare per queste cose". "Penso davvero - conclude il sindaco - che questa sia la migliore risposta alla cultura dell'odio e dell'esclusione del diverso da noi. Questa è la cifra della nostra città, e vogliamo che continui.