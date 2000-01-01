Truffa con lo spoofing sventata dalla polizia a Bardonecchia

E' stato sventato dagli agenti di polizia del commissariato di Bardonecchia (Torino) un tentativo di truffa operato con la tecnica dello spoofing, un tipo di attacco informatico che si realizza attraverso la falsificazione di una identità: un uomo è stato contattato sul telefonino e, convinto di confrontarsi dapprima con la propria banca e poi con le forze dell'ordine, è stato invitato a ordinare un bonifico "fittizio" per collaborare a un'indagine in corso. Sul display del cellulare erano apparsi numeri telefonici ufficiali di utenze considerate attendibili. L'uomo ha effettuato il bonifico (pari a 9.500 euro) ma subito dopo, sospettando di essere caduto in un imbroglio, si è presentato in commissariato: proprio mentre si trovava davanti agli agenti gli è arrivata la chiamata di un sedicente "appuntato della questura" che sosteneva, sempre per inesistenti ragioni investigative, la necessità di un nuovo trasferimento di denaro. La polizia ha chiesto subito a Poste italiane di bloccare il conto ricevente. Quindi ha fatto scattare un sequestro preventivo che è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. La somma potrà essere dunque restituita al proprietario.