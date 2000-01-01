Furto di gioielli in casa d'aste a Torino, bottino milionario

Gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre un milione di euro sono stati trafugati la scorsa notte da una casa d'aste a Torino. A darne notizia è la stessa casa d'aste con un lungo comunicato stampa. I carabinieri hanno avviato le indagini. A subire il 'colpo' è stata la Casa d'aste Sant'Agostino. "Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere - informano gli stessi responsabili dell'esercizio - i ladri si sarebbero introdotti nella notte (nei locali di corso Tassoni - ndr) verso le ore 4:20 bypassando i complessi sistemi di sicurezza". Gli sconosciuti si sono impadroniti del bottino in appena quattro minuti. "Vedere le immagini è stato scioccante", ha dichiarato la titolare, Vanessa Carioggia. Il furto è stato messo a segno alla vigilia di un'asta, in programma il 9 e il 10 giugno, che secondo la 'Sant'Agostino' "avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore e dell'alta manifattura italiana ed europea, proponendo una selezione di preziosi che attraversava epoche, stili e suggestioni differenti: diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini intrecciati in creazioni di straordinaria raffinatezza". La base d'asta complessiva era di circa un milione. "La casa - puntualizza la nota - dispone di una capiente assicurazione, che sta venendo attivata anche a garanzia degli interessi dei clienti proprietari dei pezzi sottratti". Sempre secondo quanto comunica la Sant'Agostino, i ladri erano a volto coperto e hanno forzato i sistemi di sicurezza. "Mentre suonava l'allarme, in appena quattro minuti si sono diretti alle vetrine armati di pesanti mazze e di un flessibile, quindi hanno asportato tutto ciò che sono riusciti a portare via". I carabinieri sono arrivati alle 4:29 ma gli sconosciuti si erano già dileguati. Nel bottino figurano un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati affiancato da due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini firmati 'Cantamessa' in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido firmato 'Bonanza' in oro giallo e linee spezzate in platino ("un pezzo raro del Novecento"). Poi una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790, decorata con motivi candelabro ed elementi floreali in smalto blu "di sicura importanza collezionistica" e numerosi orologi vintage di maison storiche come Rolex e Vacheron. Nella fuga, i ladri hanno perso un bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati: i carabinieri lo hanno ritrovato sul pavimento del salone.