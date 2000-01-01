Comunali, in Piemonte tornano al voto Valenza e Trecate

Sono richiamati al voto in Piemonte i cittadini di Valenza (Alessandria) e Trecate (Novara) per il secondo turno delle elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza è risultata in calo a Valenza (13.78% a fronte del 15.93% del primo turno) e sostanzialmente stabile a Trecate (16.03% contro il 16.31%). Al ballottaggio sono Luca Ballerini (civico-centrista) e la dem Maria Maddalena Griva a Valenza, e Raffaele Sacco (centrosinistra) e Roberto Minera (centrodestra) a Trecate.