Anticipo d'estate da mercoledì al Centro-Sud

Anticipo d'estate da mercoledì al Centro-Sud: le temperature saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel foggiano, con 36 gradi. Al Nord, invece, sono previsti gli ultimi 2-3 giorni di maltempo. Le previsioni sono di Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr. "Il caldo - spiega - sarà più intenso nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Sardegna, dove già oggi si registrano 2 gradi sopra la media, e un pò meno in quelle di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Sulle coste invece grazie alla ventilazione non si andrà oltre i 30 gradi". Temperature di massimo 30 gradi anche al Nord, dove da mercoledì - con la fine del maltempo - torneranno a salire sopra la media rimanendo su questi valori nel weekend. Tra le città, Bologna, Firenze, Foggia e Catania supereranno i 32 gradi da mercoledì, mentre le temperature si attenueranno un po' a Roma e Cagliari". A determinare queste anomalie termiche, aggiunge l'esperto, "saranno gli effetti congiunti dell'Anticiclone delle Azzorre e di quello africano, cui si aggiungono i venti non particolarmente intensi e una base di partenza con temperature più alte a causa del cambiamento climatico".