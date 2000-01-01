Ucraina: Borghi (Iv), con Draghi Italia protagonista, con Meloni osserva

"Con Mario Draghi l'Italia era la protagonista. Con Giorgia Meloni osserva quello che fanno gli altri. Non ci vuole tanto a trovare le differenze...". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva, postando la foto del 2022 con Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno per Kiev, e un'altra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese, il primo ministro tedesco Friedrich Merz e quello britannico Keir Starmer.