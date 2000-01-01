Salvini, non perdiamo tempo con chi tradisce, la Lega guarda avanti

"Non ruberemo nemmeno venti secondi del vostro tempo per parlare di chi ha deciso di tradire la fiducia del partito, dei militanti e degli elettori per inseguire poltrone e interessi personali. La Lega guarda avanti. Con serietà, coerenza e determinazione. Come dal primo giorno". Lo scrive il vicepremier e leader leghista in un post scriptum all'introduzione della consueta newsletter domenicale con cui gli aggiornamenti sull'attività del partito. L'implicito riferimento è ai parlamentari che hanno lasciato la Lega per far parte di Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci.