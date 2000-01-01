GRANA PADANA

Autonomia "copia e incolla". Direzione ad hoc per la Lega

I dossier delle Regioni per chiedere più poteri fatti con la carta carbone. La denuncia del costituzionalista napoletano Villone. Un assist per quei governatori che osteggiano la riforma Calderoli. Bando per il dirigente al grattacielo: spunta il nome del leghista Bruno

A copiare, prima o poi, si finisce per essere scoperti. Ma evidentemente, quando si è trattato di preparare i documenti per sostenere la richiesta di maggiore autonomia su alcune materie, in più di una Regione – Piemonte compreso – qualcuno deve essersi dimenticato di quella lezione imparata sui banchi di scuola.

Oggi, come allora, il rischio della bocciatura è tutt'altro che remoto. E nel caso della riforma-bandiera della Lega pesa già il precedente “rinvio a settembre” del testo originario predisposto dal ministro Roberto Calderoli da parte della Corte Costituzionale.

La sentenza della Consulta

Proprio in quella sentenza della Consulta si troverebbe l'avvertimento – a quanto pare non osservato con particolare diligenza – che, a distanza di due anni, torna a far sentire i suoi possibili effetti nella battaglia senza tregua condotta da quelle Regioni, soprattutto del Sud, che osteggiano il rafforzamento dell'autonomia, temendone i contraccolpi e indicandolo come un fattore di rottura dell'unità del Paese.

In sostanza, la Corte Costituzionale aveva affermato che l'autonomia deve essere motivata non solo dai vantaggi che potrebbe produrre, senza penalizzare altri territori, ma anche dalle specificità dei singoli territori nelle materie interessate. Un principio che sembra mal conciliarsi con i documenti che le Regioni in testa alla corsa verso maggiori poteri – Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte – hanno predisposto e successivamente portato a Palazzo Chigi per le pre-intese.

Il j'accuse del costituzionalista

«Relazioni fatte con la carta carbone», sostiene il costituzionalista napoletano Massimo Villone – senatore per quattro legislature nelle file dell'Ulivo e componente della Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema – che quel "copia e incolla" lo ha evidenziato nel corso di un’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Non proprio una sorpresa. Già quando erano comparsi i primi documenti predisposti dal Piemonte era apparso evidente come fossero praticamente sovrapponibili a quelli della Lombardia, Regione alla quale il grattacielo del Lingotto, e prima ancora il palazzo di Piazza Castello, sono spesso andati a rimorchio lungo la strada tracciata dalla Lega. Un partito che dell’autonomia ha fatto, insieme all’allora esordiente governatore Alberto Cirio, il proprio cavallo di battaglia e l’obiettivo prioritario dichiarato della scorsa legislatura, anche se poi rimasto sostanzialmente al palo.

In quella attuale il partito di Matteo Salvini, guidato in Piemonte da Riccardo Molinari, pur avendo perso peso a vantaggio di Fratelli d’Italia, mai particolarmente infiammato sul tema dell’autonomia, ha affidato a un fedelissimo del capogruppo alla Camera, Enrico Bussalino, l’assessorato alla materia-vessillo, riuscendo nel frattempo a segnare qualche passo avanti.

Un posto al sole (delle Alpi)

Quasi una falcata, quella targata Carroccio, che si annuncia a breve nell’universo dei mandarini del grattacielo. Nei prossimi giorni è infatti atteso il bando per un posto da dirigente di un settore attualmente scoperto: quello dell'Autonomia differenziata.

Incardinato nella Direzione della Giunta – a sua volta in attesa del nuovo direttore dopo il pensionamento di Paolo Frascisco – quel posto sembra avere già un titolare predestinato. Secondo i rumors che circolano nei corridoi del grattacielo, dal bando, riservato ai laureati in Giurisprudenza, dovrebbe emergere il nome di Fabrizio Bruno. Attualmente funzionario nel settore Turismo, leghista di provata e incrollabile fede, coinvolto e poi prosciolto nella vicenda delle firme e delle candidature sostituite all'ultimo minuto alle elezioni comunali di Moncalieri del 2020, Bruno rappresenta una figura di rilievo nella burocrazia piemontese sotto lo spadone di Alberto da Giussano.

Laureato in Giurisprudenza e titolare di un curriculum di tutto rispetto, il papabile dirigente è stato a lungo, e in più occasioni, capo della segreteria del gruppo della Lega a Palazzo Lascaris. Se, come sembra, andrà a occupare il vertice del settore considerato politicamente strategico dal suo partito, sarà di fatto il braccio operativo dell'assessore Bussalino su un fronte dove, accanto ad annunci e proclami, potrebbe profilarsi qualche altra sorpresa.

Bastoni tra le ruote del Carroccio

«Oggi abbiamo compiuto un passo importante per rafforzare il nostro Paese», dichiarava il presidente Cirio lo scorso 18 febbraio all'uscita di Palazzo Chigi, insieme ai colleghi Attilio Fontana, Marco Bucci e Alberto Stefani, dopo aver firmato le intese preliminari con Calderoli. «L'Autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione italiana e rappresenta uno strumento che consente di avvicinare le istituzioni ai cittadini, rendendo più rapide ed efficaci le risposte ai bisogni dei territori».

Ma proprio le ragioni specifiche di quei territori, che dovrebbero costituire il fondamento delle richieste, sarebbero invece molto, forse troppo, simili a quelle addotte da altre Regioni. Il "copia e incolla" denunciato dal professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università Federico II di Napoli sembra dunque incombere con conseguenze tutte da verificare.

Per Villone, che tornerà proprio domani in audizione al Senato, quella sostanziale uniformità delle motivazioni potrebbe addirittura configurare un profilo di incostituzionalità. Un argomento sul quale potrebbero fare leva alcune Regioni – dalla Puglia alla Campania, passando per Emilia-Romagna e Toscana – per tentare ancora una volta di mettere i bastoni tra le ruote del Carroccio.